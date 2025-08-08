Goshin Jitsukas bestehen Gürtelprüfung beim SC Wallerstein

Große Aufregung herrschte jüngst im Dojo des SC Wallerstein: Die jungen Goshin Jitsukas des Vereins stellten sich der Gürtelprüfung, um den nächsten Schritt auf ihrem Weg zu gehen. Unter den strengen Blicken der Prüfer zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beeindruckende Leistungen, die von den Grundlagen bis zu anspruchsvollen Techniken reichten.

Die Prüflinge demonstrierten in den Bereichen Kihon (Grundschule), Randori (freies Üben) und Goshin Kumite (Selbstverteidigungskampf/Partnerübung) ihr Können. Mit Konzentration und Einsatz zeigten sie, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten. Am Ende des Tages stand das Ergebnis fest: Alle angetretenen Goshin Jitsukas haben die Prüfung erfolgreich bestanden. Die Prüfer zeigten sich insgesamt sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen, die sie als „gut bis hervorragend“ bewerteten. Dies ist nicht nur ein Beweis für den Fleiß der Sportler, sondern auch für die Qualität der Ausbildung im Verein. Der SCW gratuliert allen Prüflingen zu diesem Erfolg und wünscht ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg auf ihrem sportlichen Weg.

Auch erwachsene Prüflinge des Wallersteiner Dojos meistern ihre Prüfungen

Doch damit war der Tag noch nicht beendet. Direkt danach folgte eine Prüfung bei einer Erwachsenen zum braunen Gürtel, welcher die letzte Stufe vor dem schwarzen Gürtel ist, und ein Leveltest im Krav Maga. Hier stellten die Teilnehmerinnen ihre technischen Fertigkeiten und ihre Selbstverteidigungsfähigkeiten unter Beweis und zeigten in realistischen Szenarien ihre Kampfbereitschaft und Effektivität. (AZ)

Meisterten die Prüfung ebenfalls: Celine Hörr (Zweite von links, 1. Kyu – Braungurt) und Steffi Hildwein (Dritte von links, Krav Maga Level 1), zusammen mit den Prüfern Fabian Kleindienst (links) und Rainer Steiner (rechts). Foto: Steiner