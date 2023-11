Ju-Jutsu: Nördlinger Athleten kämpfen erfolgreich mit

Tolle Medaillenausbeute zum Saisonauftakt für Nördlinger Ju-Jutsuka bei den Nordbayerischen Meisterschaften.

Bei der Nordbayerischen Meisterschaft im Ju-Jutsu in Würzburg haben sich vier Nördlinger Ju-Jutsuka eine Medaille erkämpft.

Anna Kerle konnte sich mit zwei souveränen Siegen die Goldmedaille der U18 bis 70 Kilogramm sichern. Im sogenannten „Best-Of-Three“-Modell trat sie gegen die Nürnbergerin Rebecca Mues an. Wer zuerst zwei Begegnungen für sich entscheidet, gewinnt das Turnier. Kerle startete hoch motiviert in den ersten Kampf. Von Beginn an dominierte sie ihre Gegnerin und konnte das Match durch technische Überlegenheit für sich entscheiden. Auch im zweiten Kampf konnte sie mit klaren Schlagtechniken einen deutlichen Vorsprung herausarbeiten. Nach Ablauf der Kampfzeit stand die Nördlingerin als Siegerin des Turniers fest.

Ju-Jutsu: Julian Hager wird Dritter

Bei den U16 Jungs bis 69 Kilogramm traf Julian Hager auf zwei Kämpfer des AJJC Nürnberg. Im ersten Kampf gegen Christoph Alt konnte er lange mitkämpfen und sich gegen den Kontrahenten behaupten. Am Ende musste Hager sich dem Nürnberger Kämpfer geschlagen geben. Auch den zweiten Gegner Lorenz Mues konnte der TSV-Kämpfer nicht in die Schranken weisen. Mit einem Endstand von 8:5 verlor der Nördlinger Schüler die Begegnung knapp. Somit landete er auf Platz drei.

Gleich drei Athleten des TSV Nördlingen traten in derselben Gewichtsklasse an. Marvin Pfaffl, Maximilian Schuhmann und Sascha Brennförder kämpften alle bei der männlichen U18 bis 69 Kilogramm. Pfaffl konnte sich mit drei Siegen und nur einer Niederlage den zweiten Platz erkämpfen. Lediglich der Bundeskaderathlet Luis Schwenkert besiegte den Nördlinger. Mit seinen souveränen Techniken konnte er sich gegen seine zwei Vereinskollegen Schuhmann und Brennförder klar durchsetzen. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen behauptete sich Schuhmann in der Klasse und holte die Bronzemedaille. BRennförder gewann die Begegnung gegen Emilian Maier dank seines eisernen Willens. Auch gegen seine Vereinskollegen und den Bundeskaderathleten kämpfte er bis zuletzt, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Daher wurde es der vierte Platz für Sascha Brennförder.

Ersatzgegnerinnen für Nördlingens Lavinia Beck

Lavinia Beck hatte einen unglücklichen Start in den Wettkampf. Ihre Gegnerin verletzte sich bereits beim Aufwärmen und konnte das Turnier nicht bestreiten. Dankenswerterweise haben sich zwei Athletinnen aus dem AJJC Nürnberg bereit erklärt, einen Freundschaftskampf mit Beck auszutragen. Die erste Begegnung gegen Johanna Pfann gewann sie mit einem klaren Punktevorsprung und einem Endstand von 13:1. Gegen Pia-Marie Fortmüller musste sie sich dann jedoch geschlagen geben.

Für die Kämpfer war der Auftakt in der Würzburger Dürrbachtalhalle ein voller Erfolg. Mit dabei war auch Tobias Bruckmeier als Kampfrichterreferent und Abteilungsleitung Friedrich Bruckmeier. Auch die mitgereisten Trainer Christian Bold, Theresa Attenberger und Mike Thienel zeigten sich äußerst zufrieden mit dem Start in die neue Saison. Im Dezember findet kurz vor Weihnachten noch die Bayerische Meisterschaft statt. Die gezeigten Leistungen lassen auf eine spannende Saison hoffen. (AZ)