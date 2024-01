Nördlinger Ju-Jutsuka holen Gold, Silber und dreimal Bronze

Fünf Medaillen springen für die TSV-Kämpfer bei der Bayerischen Ju-Jutsu-Meisterschaft heraus. Über Gold freute sich Marvin Pfaffl. Im Februar geht es weiter.

Im oberbayerischen Bergen hat die Bayerische Ju-Jutsu-Meisterschaft stattgefunden. Der TSV Nördlingen war gleich mit sieben Kämpfern und Kämpferinnen vertreten und konnte fünf Medaillen erkämpfen.

Julian Hager trat in der stark besetzten Klasse der Fighting U16 bis 69 Kilogramm an. Insgesamt sechs Kämpfer traten im Duell um den bayerischen Meistertitel an. Gekämpft wurde im Pool-System. Hager ging mit zwei klaren Siegen als Gewinner des ersten Pools hervor. Im Halbfinale unterlag er knapp mit nur einem Punkt dem späteren Zweitplatzierten und landete somit auf dem dritten Platz. Marvin Pfaffl sicherte die Goldmedaille für den TSV Nördlingen: Im Best-Of-Three-Duell der Klasse U18 bis 62 Kilogramm besiegte er seinen Rosenheimer Kontrahenten zweimal deutlich mittels technischer Überlegenheit. Das heißt, er konnte in den drei Parts, dem Schlagen, dem Wurfkampf und dem Bodenkampf, je eine besonders gute Technik herausstellen.

Nördlingens Brennförder und Schumann verpassen das Podium knapp

Sascha Brennförder und Maximilian Schumann traten in derselben Kategorie an, in der U18 bis 69 Kilogramm. Beide Kämpfer entschieden je einen Kampf für sich und unterlagen in ihren anderen Duellen der Konkurrenz. Durch die Berücksichtigung der Unterbewertung belegte Brennförder den vierten Platz und Schumann den fünften Platz.

In der U16 bis 57 Kilogramm ging die Bronzemedaille nach Nördlingen, genauer gesagt an Lavinia Beck. Die junge Kämpferin, die stets mit Herzblut in ihre Kämpfe geht, unterlag allerdings in ihren Begegnungen. Bei den U18-Damen bis 63 Kiloramm ging Anna Kerle an den Start. Die Schülerin unterlag lediglich der späteren Bayerischen Meisterin aus Wallersdorf. Ihre restlichen Begegnungen bestritt sie souverän und entschied diese auch durch technische Überlegenheit für sich.

Jana Schindler behauptet sich gegen erfahrene Landeskaderathletinnen

Eine Altersklasse höher bestritt Jana Schindler ihre Kämpfe bei den Damen bis 63 Kilogramm. In dem stark besetzten Feld aus langjährigen, erfahrenen Landeskaderathletinnen konnte die TSV-Kämpferin einen souveränen Sieg mit deutlichem Punktevorsprung verbuchen und sich die Bronzemedaille sichern.

Anfang Februar vertreten die Nördlinger Wettkämpfer bereits erneut den TSV, dieses Mal auf der süddeutschen Meisterschaft in Stuttgart. (AZ)