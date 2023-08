Zwei Rieser laufen den Grossglockner Ultratrail mit 5500 Höhenmetern

Nicole Fischer und Matthias Stelzle absolvieren in Kaprun den Grossglockner Ultratrail. Doch der Lauf findet unter schwierigen Bedingungen statt.

Kürzlich hat in Kaprun der Grossglockner Ultratrail stattgefunden. Mehrere Strecken vom kurzen 15-Kilometer-Einsteigertrail bis hin zur Königsdistanz von 110 Kilometer und 6500 Höhenmeter im Auf- und Abstieg wurden von Freitag bis Samstag gestartet. Die beiden Rieser-Kraftwerk-Athleten Nicole Fischer und Matthias Stelzle reisten top vorbereitet an und bereiteten sich auf ihren Start am Freitagabend um 22 Uhr vor.

Aufgrund von Gewitterwarnungen entschied der Veranstalter, auf die Schlechtwetterstreckenvariante zu switchen, was sich als sinnvoll herauskristallisierte. Denn etwa eine Stunde nach dem Start gab es das vorhergesagte Gewitter mit Starkregen, der die Läuferinnen und Läufer nun auf dem Tauernradweg traf. Gut 35 Kilometer ging es relativ flach in Richtung Enzinger Boden, wo der erste ernst zu nehmende Anstieg in Richtung Rudolfshütte wartete.

Mehrere Teilnehmer brachen den Grossglockner Ultratrail ab

Über die Kalser Tauern auf 2515 Meter Höhe ging es in einem rasanten Abstieg über das Dorfer Tal hinab zum Kalser Tauernhaus. Nach weiteren zehn Kilometern Forststrassen gelangte man schließlich zur Verpflegung in Kals. Dort gab es die Möglichkeit, Drop Bags zu deponieren, um sich erneut umzuziehen und Kraft für die zweite Hälfte des Rennens zu tanken. Über die Greiwiesen und das Luckner Haus ging es dann mit toller Sicht auf den Grossglockner auf das Dach der langen Glocknerrunde, der Glorer Hütte auf 2642 Metern Höhe.

Über die Salmhütte, der Stockerscharte (2465 Meter) im schwierigen Downhill ging es dann in Richtung Glocknerhaus mit Blick auf die Pasterze, wo eine weitere große Verpflegung wartete. Dort angelangt trafen Fischer und Stelzle auf einen Lauffreund aus Garmisch-Partenkirchen, der mittlerweile allein unterwegs war, weil seine Laufkumpanen aus unterschiedlichen Gründen abbrechen mussten.

Die Bergführer mahnten an dieser Stelle, die Reise fortzusetzen, da das nächste große Gewitter in zwei Stunden vor der Tür stand. Die drei Athleten machten sich nach mittlerweile 19 Stunden auf den Anstieg zu Pfandlscharte auf 2663 Meter, wo sie auf einen weiteren Läufer aus Sachsen trafen.

Rieser überwinden 5500 Höhenmeter

Über ein etwa 400 Meter langes, steil abfallendes Schneefeld mussten die vier teilweise auf dem Hintern rutschend hinab in Richtung Abstieg zur Trauneralm. Die Warnung des Bergführers am Glocknerhaus bestätigte sich, das Rennen wurde aufgrund des herannahenden Gewitters kurz nach der 4er-Gruppe für die sich noch im Anstieg befindenden Läufer abgebrochen.

Nach dem sehr langen und technischen Downhill erreichten die nun vier letzten verbleibenden Teilnehmer des GGUT schließlich die Trauneralm, wo es zunächst relativ flach in Richtung Ferleiten ging. Dort traf das Gewitter mit Starkregen dann auch das Tal und aufgrund der Blitzschlaggefahr und Hagel stellten sich die letzten Überlebenden, wie sie sich selbst nannten, in einem offenen alten Stall für 30 Minuten unter.

Dann machten sie sich auf die letzten 20 Kilometer in Richtung Ferleiten und Fusch auf, wo es mit den Schlussläufern auf die letzten 800 Höhenmetern und dem abschließenden Downhill nach Kaprun zurückging und alle wohlbehalten um 2.35 Uhr nach insgesamt 28 Stunden und 37 Minuten ins Ziel einliefen. Sie bewältigten eine Distanz von 122 Kilometern und 5500 Höhenmetern im Auf- sowie Abstieg. Die Glocknerrunde wird allen Beteiligten stets in Erinnerung bleiben. (AZ)