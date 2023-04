Karate-Kämpfer bilden sich in Oettingen fort

Karatekas aus einem großen Umkreis nehmen an einem Lehrgang in Oettingen teil. Dabei werden Kenntnisse und Techniken der Kampfkunst verfeinert.

Zahlreiche interessierte Karatekas aus nah und fern haben am Karatelehrgang beim TSV Oettingen teilgenommen. Die hochkarätigen Trainer Fritz Oblinger (9. Dan) und Oliver Schnabel (7. Dan) leiteten den Lehrgang.

Nach der Begrüßung teilte sich die Gruppe in Ober- und Unterstufe auf. So konnten gezielt neues Wissen und neue Praktiken vermittelt werden. In beiden Gruppen lehrten die Trainer verschiedene Katas (Karate-Übungsformen) und deren Bunkai-Prinzipien (praktische Anwendung der Kata). In der zweiten Trainingseinheit verfeinerten die Karate-Kämpfer ihre Techniken, um sich auf die nächste Prüfung vorzubereiten. Am Nachmittag tauschten die Senseis (Karatetrainer) der Ober- und Unterstufe. So konnten weitere Bunkai-Prinzipien am Partner geübt werden. Im Anschluss an den Lehrgang nahmen drei Karatekas erfolgreich an ihrer Kyu-Prüfung teil. (AZ)

