Bundesligaschützin Katharina Hafner setzt sich in Möttingen durch

Rund 140 Gäste haben bei der Königsfeier der St. Georgschützen in Möttingen zusammen mit der Band „Die Unit“ gefeiert. In diesem Jahr wurde das Königsschießen durch ein Vereineschießen für alle ergänzt.

Sportwart Daniel Weber prämierte die besten Schützen aus den verschiedenen Kategorien. Die Vereinsmeisterschaft in der Schützenklasse gewann Andreas Buinger klar mit 405,4 Ringen. Der Sieg in der Schülerklasse ging auch an Familie Buinger. Elias Buinger sicherte sich den ersten Platz mit 203,8 Ringen. Jule Beck gewann die Jugendklasse mit 383,5 Ringen. In der Altersklasse holte Dieter Stolch mit 377,9 Ringen den ersten Platz. Bei den Damen gab es ebenfalls ein klares Ergebnis: Katharina Hafner sicherte sich souverän den Sieg mit 414,2 Ringen.

Königsfeier bei den St. Georgschützen: Neuer Pokalsieger in Möttingen

Der Pokalsieger feierte in diesem Jahr Premiere. Zum ersten Mal landete bei den Herren Hans-Wilhelm Rauter ganz vorne, mit einem 39,2-Teiler nur hauchdünn vor dem Zweitplatzierten Marc Lanzenstiel (41,4-Teiler). Den Damenpokal gewann Bettina Bissinger mit einem 47,1-Teiler, und bei den Auflageschützen war Karl-Heinz Meyer (5,0-Teiler) der Sieger. Für die meisten Trainingstage sicherte sich in der Schützenklasse Werner Rommel den ersten Platz und in der Jugend Elias Buinger. Eine besondere Auszeichnung erhielt Katharina Hafner für den neuen Standrekord von perfekten 400 Ringen (40ger Serie).

Mit Spannung wurde die Bekanntgabe der neuen Könige erwartet. Nur ein Schuss durfte abgegeben werden und dieser entschied über den Sieg. In der Jugend sicherte sich Marius Flügel (30,8-Teiler) bereits zum dritten Mal in Folge klar den Königstitel. Bedeutend knapper ging es in der Schützenklasse zu. Den drittplatzierten Andreas Buinger (116,4-Teiler) und die zweitplatzierte Anna-Lena Bissinger (116,2-Teiler) trennen nur 0,2 Zehntel. Die neue Schützenkönigin Katharina Hafner setzte sich mit Ihrem 93,9-Teiler durch und sicherte sich die Königskette und den Titel.

Attraktive Preise für die Meistbeteiligung beim Vereineschießen

Bei diesem Wettbewerb durften nicht nur Vereine an den Start gehen. Es waren Mannschaften aus Betrieben, Straßenzügen oder Freunden zugelassen. Die Auswertung erfolgte nach der DSB-Wertung. Mit 452.0 Punkten gewann die Freiwillige Feuerwehr Möttingen, vor der Ponterosa Ranch 495,1 Punkte und dem Posaunenchor Möttingen 498,2 Punkte. Die Meistbeteiligung mit 35 Schützen und damit ein 50 Liter Fass Bier sicherte sich der Xanderhof Möttingen. (AZ)

Die Ergebnisse im Überblick:

Königsscheibe: 1. Katharina Hafner 93,9-Teiler, Anna-Lena Bissinger 116,2-Teiler, 3. Andreas Buinger 116,4-Teiler

Königsscheibe Jugend : 1. Marius Flügel 30,8-Teiler, 2. Elias Buinger 207,1-Teiler, 3. Marie Strauß 439,9-Teiler

Herrenpokal: 1. Hans-Wilhelm Rauter 39,2-Teiler, 2. Marc Lanzenstiel 41,4-Teiler, 3. Andreas Buinger 42,5-Teiler

Damenpokal: 1. Bettina Bissinger 47,1-Teiler, 2. Jule Beck 58,6-Teiler, 3. Anita Meyer 68,0-Teiler

Pokal Auflage: 1. Karl-Heinz Meyer 5,0-Teiler, 2. Werner Rommel 39,8-Teiler, 3. Xaver Thürheimer 42,5-Teiler

Jahresblattl: 1. Elias Buinger 1,0-Teiler, 2. Andreas Buinger 9,4-Teiler, 3. Karl-Heinz Bissinger 14,4-Teiler

Jahresblattl Auflage: 1. Karl-Heinz Meyer 1,0-Teiler, 2. Werner Rommel 2,2 Teiler, 3. Heinrich Egon Meyer 2,2-Teiler

Vereinsmeisterschaft Damenklasse: 1. Katharina Hafner 414,2 Ringe, 2. Lisa Hager 389,6 Ringe, 3. Bettina Bissinger 388,7 Ringe

Vereinsmeisterschaft Schützenklasse: 1. Andreas Buinger 405,4 Ringe, 2. Patrick Lanzenstiel 380,8 Ringe, 3. Daniel Weber 377,8 Ringe

Vereinsmeister Luftpistole: 1. Karl-Heinz Bissinger 374,3 Ringe, 2. Philipp Hach 356,7 Ringe, 3. Leon Hach 318,7 Ringe

Vereinsmeister Auflage LG: 1. Xaver Thürheimer 312,0 Ringe, 2. Werner Rommel 310,9 Ringe, 3. Karl-Heinz Meyer 310,5 Ringe

Vereinsmeister Luftgewehr Altersklasse: 1. Dieter Stolch 377,9 Ringe, 2. Bärbel Weber 302,2 Ringe, 3. Gudrun Lanzenstiel 279,8 Ringe

Vereinsmeister Schülerklasse: 1. Elias Buinger 203,8 Ringe, 2. Amelie Häfele 178,7 Ringe, 3. Johanna Buinger 168,5 Ringe

Vereinsmeister Jugendklasse: 1. Jule Beck 383,5 Ringe, 2. Marius Flügel 376,1 Ringe, 3. Marie Strauß 369,0 Ringe