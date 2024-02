Dritte Mannschaft aus Munningen siegt deutlich gegen Goldburghausen

Plus Gegen Betzigau konnte Munningen I noch gewinnen, schlechter sah es dagegen gegen den SKC Haldenwang aus.

Der KC Losodica Munningen I hatte zwei Auswärtsspiele in Folge – mit gemischter Bilanz. Dafür feierte Losodica III einen 6:0-Kantersieg.

Kürzlich reiste die erste Mannschaft zum Nachholspiel ins Allgäu. Gegen den Tabellenletzten Betzigau hoffte das Team, etwas Zählbares mitzunehmen. Zu Beginn konnte Manuel Meyr nach einer fulminanten Aufholjagd mit großartigen 562 Holz noch einen halben Punkt erkämpfen. Auf den Nebenbahnen gelang Simon Bühler mit starken 554 Holz ein ungefährdeter Punktgewinn. So schickte man das Mittelpaar mit einem Vorsprung von 27 Holz auf die Bahn. Dieses tat sich jedoch schwer und musste sich mit 501 Holz und 521 Holz den Gastgebern geschlagen geben. Somit war ein Rückstand von 33 Holz aufzuholen. Auch hier fanden die Heimspieler schneller zu ihrem Spiel, aber nach kurzer Eingewöhnungsphase brannten die Munninger Schlusskegler Andreas Leberle mit 557 Holz und Tobias Gruber mit 562 Holz ein regelrechtes Feuerwerk ab und konnten am Ende durch den ein oder anderen entscheidenden Neuner einen wichtigen Auswärtssieg einfahren.