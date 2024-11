Losodica-Kegler können sich nicht zurücklehnen

Die Bezirksoberliga-Kegler des KC Losodica Munningen bleiben nach knapper Niederlage gegen Stepperg und darauffolgend knappem Sieg gegen Karlshuld in gefährlichem Fahrwasser. Die Dritte unterlag im Heimspiel gegen Burgau.

Bezirksoberliga: SpG Stepperg/Schönesb. 1 – KC Losodica Munningen 1 3306:3303 (5:3). Bereits in der vergangenen Woche ging es für Losodicas erste Mannschaft zum Aufsteiger aus Steppberg. Voller Optimismus startete man in die Partie. Während Simon Bühler trotz 533 Holz leer ausging, konnte Manuel Meyr aufgrund einer nervenstarken Schlussbahn mit starken 561 Holz punkten. Somit ging man mit nur 16 Holz Rückstand in den Mitteldurchgang. Andreas Leberle fand nicht in sein gewohntes Spiel und blieb weit unter den Erwartungen. Sven Löfflad musste sich trotz starker 550 Holz gegen einen 601 Holz spielenden Gegner ebenfalls geschlagen geben. Das bedeutete keinen weiteren Punkt und einen Rückstand von 120 Holz.

Ohne große Hoffnungen mehr ging die Schlusspaarung. Doch nach den ersten beiden Bahnen lebte die Hoffnung, noch etwas Zählbares mitzunehmen, erneut auf, da die Munninger Kegler in Person von Tobias Gruber und Michael Wagner ein Kegelfeuerwerk zündeten. Am Ende standen bei beiden hervorragende 577 und 579 Holz auf der Anzeigetafel. Dennoch reichte es um drei Holz nicht zum versöhnlichen Ausgang für die Rieser.

Schuster – Bühler 553:533 (3:1), Stachel – Meyr 557:561 (2:2); Mayer – Leberle 556:503 (3:1); J. Heckl – Löfflad 601:550 (4:0); Friedl/D. Heckl – Gruber 512:577 (1:3); Hell – Wagner 527:579 (1:3)

Kegeln: Nachholspiel bringt Erfolg für Munningens erste Mannschaft

Bezirksoberliga: KV Karlshuld G1 – KC Losodica Munningen 1 3298:3311 (3:5). Am verlegten ersten Spieltag ging die Reise für Munningens erste Mannschaft nach Karlshuld. Während Manuel Meyr mit hervorragenden 567 Holz seinen Gegner dominierte, musste sich parallel Simon Bühler trotz starker 559 Holz gegen den tagesbesten Spieler geschlagen geben. Dennoch standen nach diesem Durchgang ein Punkt und 41 Holz Vorsprung auf der Habenseite. Im Mittelpaar erzielte Michael Wagner ebenfalls starke 559 Holz und gewann seinen Punkt. Auf den Nebenbahnen konnte Sven Löfflad mit 540 Holz gut gegen seinen Gegenspieler mithalten.

Das bedeutete für den Schlussdurchgang, dass man nur einen Punkt gewinnen musste und den Vorsprung von 34 Holz halten konnte. Dort gelang es Tobias Gruber, am Ende mit nervenstarken Schlussschüben seinen Punkt um ein Holz zu gewinnen. Somit sicherte Andreas Leberle mit 547 Holz in seinem Duell den wichtigen Sieg für Losodica Munningen gegen einen direkten Konkurrenten.

Albrecht – Meyr 500:567 (1:3); Lang – Bühler 585:559 (2:2); Fischer – Wagner 543:559 (2:2); Geier – Löfflad 563:540 (2:2); Dürfeldt – Gruber 538:539 (2:2); Hammerer – Leberle 569:547 (3:1)

Losodica 3 hängt in der Kreisklasse unten drin

Kreisklasse Nord 1: KC Losodica Munningen 3 – SKC Burgau G1 1995:2044 (2:4). Ebenfalls in der vergangenen Woche empfing Losodicas dritte Mannschaft auf den Heimbahnen mit brandneuen Kegeln die Gäste aus Burgau. Jochen Schwab erzielte seinen Punkt mit guten 527 Holz, während Dieter Schneele klein beigeben musste. Zum Schluss konnte Stefan Bucher sein Duell knapp gewinnen, aber Stefan Schultz musste sich geschlagen geben. Somit verlor die dritte Mannschaft das erste Heimspiel mit den neuen Kegeln. (AZ)

J. Schwab – J. Wiesner 527:515 (2:2); Schneele – V. Wiesner 472:508 (2:2); Schultz – Steblau 502:529 (1:3); Bucher – Schuster 494:492 (3:1)