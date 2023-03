Goldburghausens Kegler krönen überragende Saison mit Meistertitel

Mit einem hart erkämpften 4:2-Sieg in Rain sichern sich die Goldburghausener die Meisterschaft.

Die erste Mannschaft des SKV Goldburghausen hat in Rain das vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft gewonnen. In einem von Nervosität und Kampf geprägten Spiel behielt man am Ende mit viel Geschick und etwas Glück mit 4:2 die Oberhand und holte sich einen Spieltag vor Saisonende vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga West. Die zweite Mannschaft gewann zu Hause gegen Bausch-Holzheim mit 5:1. Mit dem gleichen Ergebnis und herausragenden Leistungen siegte auch die dritte Mannschaft im letzten Spiel der Saison in Schretzheim.

Kegeln: Goldburghausens Erste behält in Rain die Oberhand

Kreisliga West: TSV Rain G1 - SKV Goldburghausen G1 2110:2130 (2:4). – In den Startpaarungen war zu spüren, dass es in diesem Spiel um viel ging. Die Spieler beider Mannschaften konnten nicht ihr normales Leistungsvermögen abrufen. Markus Ostertag verlor seine Partie mit 1:3. Umso wichtiger war es daher, das Christian Rahm sein Spiel mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Nach Mannschaftspunkten stand es zur Halbzeit 1:1 bei acht Holz Vorsprung für den SKV.

Jetzt mussten die Schlusskegler noch eine Schippe drauflegen. Matchwinner war letztendlich Thorsten Steinmeyer, der sein Spiel mit hervorragenden 576 Holz 3:1 gewann. Herausragend auch das super Räumergebnis von 217 Holz. Jürgen Förstner musste trotz 2:2 den Punkt abgeben, aber er kämpfte sich immer wieder an seinen Gegner heran und vermied damit, dass dieser noch mehr Holz gutmachte. Am Ende erspielten die Schlusspaarungen noch einmal zwölf Holz Vorsprung, sodass der Sieg und damit die vorzeitige Meisterschaft unter Dach und Fach waren.

Zinnecker – Ostertag 3:1 (522:502), Nürnberger – Ch. Rahm 1:3 (484:512), Schmelcher – Th. Steinmeyer 1:3 (536:576), Wider – J. Förstner 2:2 (568:540).

Goldburghausen G2 siegt ungefährdet gegen Bausch-Holzheim

Kreisklasse: SKV Goldburghausen G2 – SpG Bausch-Holzheim G1 1999:1872 (5:1). – Jakob Förstner holte in der Startpaarung gleich den ersten Punkt für seine Mannschaft. Diese Führung konnte danach Markus Allgeyer mit einem klaren 4:0 und guten 512 Holz ausbauen. Damit stand es zur Halbzeit 2:0 bei 99 Holz Vorsprung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte dann Johannes Gruber mit seinem 3:1 quasi für eine Art Vorentscheidung, da der Vorsprung auf 133 Holz ausgebaut wurde. Schlusskegler Gotthard Volk verlor zwar dann sein Spiel mit sechs Holz Differenz, am ungefährdeten Sieg änderte diese jedoch nichts mehr.

Lesen Sie dazu auch

Ja. Förstner – Allmis 2:2 (504:484), M. Allgeyer – Niesner 4:0 (512:433), Gruber – Bobinger 3:1 (504:470), Volk – Krakowka 2:2 (479:485).

Dritte Mannschaft findet in Hälfte zwei zu ihrem Spiel

Kreisklasse A: BC Schretzheim G1 - SKV Goldburghausen G3 1957:2085 (1:5). – In diesem Spiel sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer zwei völlig verschiedene Halbzeiten. In der ersten Hälfte agierten die Gäste noch etwas verhalten. Jessica Steinmeyer gelang trotzdem der Punktgewinn, wobei Julia Förstner zeitgleich unterlegen war. In der zweiten Halbzeit dann ein völlig anderes Bild: Jana Götz und Jakob Förstner kegelten völlig losgelöst und ließen die Kugeln laufen. Beide gewannen ihre Spiel klar und souverän mit 4:0. Jana Götz kegelte mit 575 Holz eine herausragende neue persönliche Bestleistung und Jakob Förstner stand ihr mit hervorragenden 568 Holz nicht viel nach. Im letzten Spiel dieser Saison gelang damit ein klarer 5:1 Auswärtssieg. (foe)

Grauer – Steinmeyer J 1:3 (445:494), Grauer – Förstner Ju. 4:0 (502:448), Rehm – Götz J. 0:4 (472:575), Schimpp – Förstner Ja. 0:4 (538:568).