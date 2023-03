Kegeln: Losodica Munningen III macht die Meisterschaft klar

Munningens erste Kegelmannschaft holt einen Punkt. Die Dritte siegt in Nördlingen und sichert sich den Titel.

Der Kegelclub Losodica Munningen hat allen Grund zur Freude nach einem Spieltag mit drei Siegen und einem Unentschieden. Für die dritte Mannschaft wird das Spitzenspiel in Nördlingen zum Triumph mit Titelgewinn.

Bezirksoberliga: KC Losodica Munningen I – SpG Bausch-Holzheim I 3168:3191 (4:4). Seit Langem konnte Losodicas Erste wieder punkten. Dennoch kann man mit dem Unentschieden gegen das Tabellenschlusslicht nicht zufrieden sein. Zu Beginn gelang es dem Duo Lukas Schwab und Jochen Schwab, in einer fulminanten Aufholjagd einen Punkt zu sichern. Währenddessen biss sich Simon Bühler an einem der stärksten Gegner trotz guter 536 Holz die Zähne aus.

Im Mittelpaar zeigte sich ein ähnliches Spiel. Allerdings konnten die Munninger Andreas Leberle und Michael Wagner, der durch Alexander Rudel ersetzt wurde, durch Kampfgeist beide Punkte gewinnen. Somit standen die Chancen auf Sieg sehr gut. Auch Manuel Meyr konnte früh seinen Punkt sichern, wohingegen sich Tobias Gruber gegen den Tagesbesten geschlagen geben musste. Schlussendlich konnten die Gäste durch die Gesamtholzzahl das Unentschieden retten.

Lukas Schwab / Jochen Schwab – J. Scherer 511:510 (2:2); Simon Bühler – P. Kerle 536:568 (1:3); Michael Wagner / Alexander Rudel – G. Pogoreutschnig 527:512 (2:2); Andreas Leberle – Reinhard Schweizer 531:516 (2:2); Tobias Gruber – A. Krakowka 542:574 (1:3); Manuel Meyr – C. Niesner 521:511 (3:1).

Munningens Zweite kegelt Goldburghausen II von der Bahn

Kreisklasse: KC Losodica Munningen II – SKV Goldburghausen II 2108:2036 (5:1). Mit einer souveränen Mannschaftsleistung konnte Losodica II die Gäste aus Goldburghausen besiegen und zwei Punkte in Munningen behalten. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Jochen Schwab und Andreas Pollithy, die mit 546 und 551 Holz im Startpaar ohne Gefahr beide Punkte und 82 Holz Vorsprung erspielten.

Jochen Schwab – J. Kohler 546:519 (3:1); Andreas Pollithy – J. Förstner 551:496 (3:1); Alexander Rudel – G. Volk 513:505 (2:2); Stefan Schultz– M. Allgeyer 498:516 (1,5:2,5).

Losodica III setzt sich im Spitzspiel der Kegel-Kreisklasse A durch

Kreisklasse A: ESV Nördlingen G3 – KC Losodica Munningen III 2028:2110 (1:5). In der Kreisklasse A kam es zum Höhepunkt der Saison. Der Tabellenzweite ESV Nördlingen empfing den Tabellenführer aus Munningen, der durch einen Sieg verfrüht die Meisterschaft sichern könnte. Danach sah es jedoch anfangs nicht aus, da nach der ersten Paarung die Hausherren mit zehn Holz in Führung lagen. Markus Bucher rang seinen Gegner mit 506:499 Holz in einem spannenden Match nieder, Anja Pollithy hingegen unterlag auf der Nebenbahn mit 1,5:2,5 Satzpunkten knapp.

Im Schlusssprint schickten die Munninger ihre Nachwuchsstars Jakob Schwab und Hannes Hertle ins Rennen, die ihr volles Können zeigten. Hannes Hertle gewann mit 529 Holz sein Duell und Jakob Schwab überragte mit der Tagesbestleistung von 566 Holz. So drehte man den Rückstand aus dem Startpaar in eine 82-Holz-Führung zum Sieg und somit zur Meisterschaft. Anschließend feierte die Mannschaft zurück in Munningen ausgiebig ihren Erfolg.

H. Weber – Markus Bucher 499:506 (1:3); P. Hauk – Anja Pollithy 526:509 (2,5:1,5); A. Gehring – Jakob Schwab 495:566 (0:4); L. Nigel – Hannes Hertle 508:529 (1,5:2,5).

SKV Goldburghausen – KC Losodica Munningen IV 1923:1961 (1:5). M. Sorg – Hanna Bucher 472:483 (1:3); J. Götz – Holger Weng 544:513 (3:1); M. Förstner – Max Schwab 460:516 (0:4); C. Pawlowski – Wilhelm Gruber / Markus Schneller 447:449 (1:3).