Losodica Munningen startet gut ins Jahr 2024

Die erste und die vierte Mannschaft des KC Losodica Munningen haben ihre ersten Liga-Spiele im neuen Jahr hinter sich. Die Erste kann in der Bezirksoberliga mit einem Remis den Gegner aus Karlshuld auf Distanz halten, während die Vierte sich in Mörslingen durchsetzt und somit weiter souverän die Kreisklasse A anführt.

Bezirksoberliga KC Losodica Munningen 1 – KC Karlshuld 1 3263:3228 (4:4). Im ersten Spiel im neuen Jahr hieß es für die Munninger, sich gegen den Tabellenachten KC Karlshuld zu beweisen. Auch wenn Losodica auf dem vierten Tabellenplatz überwinterte, trennten beide Teams lediglich zwei Punkte. In einem durch die Bank spannenden Spiel starteten die Hausherren vielversprechend, wobei Simon Bühler sich nach einer Aufholjagd nur knapp nicht belohnen konnte. Manuel Meyr hingegen nutzte den schwachen Tag seines Gegners eiskalt aus und gewann sein Duell mit 557 Holz und somit 69 Zählern Vorsprung.