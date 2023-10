Losodicas Dritte zeigt der Ersten, wie es geht

Plus Für Munningens Bezirksoberliga-Kegler gibt es die nächste Niederlage. Dafür trumpfen die dritte und die vierte Mannschaft auf.

Weiterhin kein Glück in der neuen Bezirksoberliga-Saison haben die Losodica-Kegler aus Munningen, die sich dem KRC Kipfenberg geschlagen geben mussten. Geradezu übermächtig dagegen spielten die dritte Mannschaft gegen Höchstädt II und die Vierte gegen Rain II auf.

Bezirksoberliga KC Losodica Munningen 1 – KRC Kipfenberg 2 3100:3175 (1:7). Nach der doch sehr deutlichen Auswärtsniederlage wollten die Munninger Kegler zu Hause zu gewohnter Stärke finden. Im Startpaar konnten Alexander Rudel, der verletzungsbedingt von Kurt Drabandt ersetzt wurde, und Simon Bühler nicht ihr gewohntes Spiel auf die Bahn bringen und blieben gegen souveräne Gegner ohne Punkt und unter der 500er-Marke. Im Mittelpaar gelang es Hannes Hertle zwar, diese Marke knapp zu durchbrechen, dennoch blieb er gegen seinen Gegner chancenlos. Andreas Leberle wiederum konnte auf den Nebenbahnen mit hervorragenden 581 Holz 156 Zähler aufholen. Im Schlusspaar musste sich Tobias Gruber trotz gutem Ergebnis knapp geschlagen geben, während Manuel Meyr nach guten Anfangsbahnen ebenso verletzt durch Sven Löfflad ersetzt werden musste.