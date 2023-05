Maria Scheid vom ESV Nördlingen kegelt sich zur Bronzemedaille

Bei den Kegel-Bezirksmeisterschaften erreicht die Nördlingerin Platz drei. Nils Singheiser verpasst die bayerischen Meisterschaften in der U23-Klasse nur knapp.

Bei den Kegel-Bezirksmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren hat Maria Scheid vom ESV Nördlingen den dritten Platz erreicht. Sie startete bei den Seniorinnen B Lochkugel. Im Vorlauf setzte sie sich mit 518 Kegeln an die Spitze des Feldes, mit zwei Holz Vorsprung auf die Zweit- und Drittplatzierte.

Im Finaldurchgang musste Scheid etwas Federn lassen. Mit 497 Holz sicherte sie sich die Bronzemedaille. Bei den Seniorinnen B Vollkugel erreichte Erika Gelle nach dem Vorlauf den zwölften Platz mit 451 Holz. Im Endlauf steigerte sich Gelle mit 496 Kegel und platzierte sich am Ende auf dem neunten Rang. Bei den Senioren A Vollkugel belegte Albert Gehring im Vorlauf mit 504 Kegel den 12. Rang. Im Endlauf konnte sich Gehring nicht mehr verbessern und behielt mit 464 Holz seine Platzierung bei.

ESV Kegler auch bei U23-Bezirksmeisterschaften am Start

Eine Woche später traten Lucas Jakob und Nils Singheiser in der Altersklasse U23 für den ESV Nördlingen bei den schwäbischen Meisterschaften an. Lucas Jakob erzielte mit 539 Holz den sechsten Platz im Vorlauf. Singheiser landete mit 531 Kegel knapp dahinter auf dem zehnten Rang. Im Finaldurchgang kegelte Singheiser 509 Holz und konnte seine Platzierung dadurch nicht verbessern. Jakob erreichte mit guten 541 Holz den siebten Rang, am Ende fehlten ihm nur drei Kegel zur Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft in München. (AZ)