Nördlingen sorgt für erste Goldburghausener Heimniederlage seit 1,5 Jahren

Der ESV Nördlingen lässt die Goldburghauser Heimserie reißen, beim KC Losodica Munningen treten zwei eigene Mannschaften gegeneinander an.

Nach mehr als eineinhalb Jahren ohne Heimniederlage ist diese Serie der ersten Mannschaft des SKV Goldburghausen am Samstag gerissen. Das Team musste sich der Mannschaft des ESV Nördlingen geschlagen geben.

Kreisliga West: SKV Goldburghausen G1 – ESV Nördlingen G1: 1:5 MP (7,5:8,5 SP) 2079:2165

In der Startpaarung erkämpfte Christian Rahm mit einem 3:1 und guten 531 Holz den ersten Punkt für die Heimmannschaft. An Position zwei hatte Jürgen Förstner keine Chance gegen den Tagesbesten aufseiten der Gäste. Als danach auch Thorsten Steinmeyer seinen Punkt abgab, war das Spiel bei 54 Holz Rückstand fast verloren. Schlusskegler Markus Ostertag war zwar mehrmals knapp vor einem Satzgewinn, am Ende verlor jedoch auch er seinen Punkt. Damit war die erste Heimniederlage nach sehr langer Zeit besiegelt.

Rahm Ch. – Jawansky 3:1 (531:522), Förstner J. – Wiedemann 1:3 (521:561)

Steinmeyer Th. – Singheiser 2:2 (518:541), Ostertag – Häusler 1,5:2,5 (509:541)

Kreisklasse A: SKV Goldburghausen G3 – SSV Höchstädt G2: 4:2 MP (10,0:6,0 SP) 2041:1953

Mit einer couragierten Leistung holte die dritte Mannschaft den Sieg gegen Höchstädt. Nach den ersten beiden Paarungen sah es nicht gut aus für die Heimmannschaft. Jessica Steinmeyer verlor nach Satzgleichheit knapp mit 4 Holz Differenz. Jakob Förstner spielte ebenfalls 2:2, sein Rückstand betrug jedoch 41 Holz. Somit lag man zur Halbzeit mit 45 Holz hinten. In der zweiten Halbzeit drehte dann Jana Götz das Spiel. Mit einem glatten 4:0 und herausragenden 550 Holz nahm sie ihrem Gegner 117 Holz ab. Um zu gewinnen, musste jetzt Schlusskegler Markus Sorg sein Spiel siegen. Dies gelang ihm dann auch; mit einem 2:2 und guten 511 Holz holte er den Sieg für seine Mannschaft.

Steinmeyer J. – Ströbele 2:2 (498:502), Förstner Ja. – Schmid 2:2 (482:523)

Götz J. – Schmid 4:0 (550:433), Sorg – Mittring 2:2 (511:495)

Nördlinger Kegler gewinnen gegen BC Schretzheim

Beim ESV Nördlingen waren auch die weiteren Teams im Einsatz:

Kreisklasse : BC Schretzheim G2 – ESV Nördlingen G2: 1935:2037 (1:5)

Bereits in der Startpaarung legten die ESVler den Grundstein für den Auswärtssieg: Peter Hauk ließ mit der Tagesbestleistung von 542 Holz und 4:0 Sätzen seiner Kontrahentin keine Chance. Albert Gehring ließ nach starkem Beginn etwas nach, sicherte sich aber mit 2:2 Sätzen und 14 Holz Vorsprung den zweiten Mannschaftspunkt. Im Schlusspaar hatte Lothar Nigel leichtes Spiel und entscheid sein Duell um 60 Holz klar für sich. Somit fiel auch der Punktverlust von Erika Gelle gegen den besten Schretzheimer nicht mehr ins Gewicht.

Hölzle – Hauk 487:542 (0:4), Grauer A. – Gehring 507:521 (2:2), Fischer – Nigel 431:491 (1:3), Grauer B. – Gelle 510:483 (3:1)

Kreisklasse A: ESV Nördlingen G3 – SKK Mörslingen G2: 2054:1747 (6:0)

In der Anfangspaarung zeichnete es sich bereits ab, dass die Gäste in diesem Spiel überfordert waren. Der Tagesbeste Markus Pawlak gewann alle 4 Bahnen und nahm mit 539 Holz seiner Gegnerin 72 Holz ab. Auch Maria Scheid konnte ihre Partie um 69 Holz für sich entscheiden. Karina Herzig-Pawlak ließ ihrem Gegner mit 529 Holz ebenfalls keine Chance. Auf den Nebenbahnen machte das Duo Herbert Weber/Christian Flügel den 6:0-Sieg perfekt. Letzten Endes betrug der Vorsprung 307 Holz und der ESV musste nur zwei Sätze abgeben.

Pawlak – Körle 539:467 (4:0), Scheid – Schirmer 488:419 (3:1), Herzig-Pawlak – Otter 529:436 (3:1), Weber/Flügel – Erdmann 498:425 (4:0)

Der KC Losodica Munningen 1 holte den ersten Auswärtssieg der Saison, die zweite ist weiterhin ohne Punktverlust an Tabellenspitze.



Munningens erste Mannschaft überzeugt

Bezirksoberliga : TSV-SKC Baar-Ebenhausen II – KC Losodica Munningen: 3129:3171 (2:6)

Mit großen Ambitionen fuhr das Team zum Auswärtsspiel nach Baar-Ebenhausen. Zu Beginn konnte das Duo Löfflad/Rudel ihr Gegner-Duo schlagen und einen Mannschaftspunkt einfahren. Auf den Nebenbahnen überzeugte Manuel Meyr mit dem Tagesbestwert von 556 Holz. Somit gingen die Munninger mit zwei Punkten und einem 57 Holz Vorsprung ins Mittelpaar. Dort behielt Simon Bühler mit 531 Holz die Nerven und machte in einem spannenden Duell seinen Punkt klar.

Lukas Schwab hingegen musste sich trotz 527 Holz gegen den Besten der Gegner geschlagen geben. Auf der Grundlage von 3:1 gewonnenen Punkten und dem Vorsprung von 45 Holz konnte der Schlussdurchgang mit breiter Brust aufspielen. So spielte Andreas Leberle starke 544 Holz und gewann. Auch wenn Tobias Gruber verlor, stand dennoch der erste Auswärtssieg zu Buche. Somit steht die Mannschaft kurz vor der Winterpause auf Platz 4 in einer engen und umkämpften Bezirksoberliga Schwaben.

H. Breyer / M. Lisch – Sven Löfflad / Alexander Rudel 487:500 (2:2); B. Schweiger – Manuel Meyr 512:556 (1:3); M. Thaller – Simon Bühler 516:531 (2:2); J. Kopold – Lukas Schwab 555:527 (3:1); H. Westermair – Andreas Leberle 522:544; A. Kaindl – Tobias Gruber 537:513 (4:0)

Derby des KC Losodica Munningen

Kreisklasse : TSV Rain G1 – KC Losodica Munningen II: 2030:2090 (2:4)

In einer Art von Meisterschaftvorentscheidung gelang Losodica II der Sieg im Auswärtsspiel in Rain. Während Kurt Drabandt sich trotz guten 529 Holz gegen den Tagesbesten geschlagen geben musste, holte Hannes Hertle (521) auf den Nebenbahnen sowohl seinen Punkt als auch die verlorenen Holz auf. Es gewann auch der beste Munninger Michael Wagner mit 539 Holz seinen Punkt im Schlusspaar, sodass der verlorene Punkt von Jakob Schwab (501) nicht mehr ins Gewicht fiel. Somit steht Losodica II ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.

P. Wider – Kurt Drabandt 550:529 (2:2); T. Zinnecker – Hannes Hertle 467:521 (1:3); H. Wider – Michael Wagner 486:539 (1:3); E. Dietrich – Jakob Schwab 527:501 (2:2)

Kreisklasse A: KC Losodica Munningen III – KC Losodica Munningen IV: 2040:1980 (5:1)

Im Munninger Derby, Dritte gegen die Vierte, setzte sich wie zu erwarten der Tabellenführer Losodica III durch. Bereits im Startpaar erspielten die Brüder Markus und Stefan einen Vorsprung von 113 Holz. Dieser wurde von Andreas Pollithy weiter ausgebaut, weshalb auch der Punktverlust von Stefan Schultz den Sieg der nicht mehr gefährdete.

Markus Bucher – Hanna Bucher 499:420 (3:1); Stefan Bucher – Dieter Schneele 489:455 (3,5:0,5); Andreas Pollithy – Jochen Schwab / Willi Gruber 521:434 (4:0); Stefan Schultz – Holger Wenig / Markus Schneller 470:491 (2:2)