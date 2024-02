Nördlinger Kegler gewinnen gegen Goldburghausen

Für den ESV Nördlingen war es ein erfolgreiches Kegelwochenende, der Verein konnte unter anderem gegen die Nachbarn aus Goldburghausen gewinnen.

Des einen Freud ist des anderen Leid: Gleich mehrere Mannschaften aus Goldburghausen und Nördlingen spielten gegeneinander, mit besserem Ende für den ESV. Die erste Mannschaft aus Goldburghausen musste verlor gegen den Tabellenführer aus Weißenhorn – vermeidbar.

Kreisliga West: ESV Nördlingen G1-FV Gerlenhofen G1 2220:2170 (5:1)

In der Startpaarung überzeugte Dieter Wiedemann mit hervorragenden 565 Holz und sorgte für den ersten Mannschaftspunkt. Auf der Nebenbahn hatte Lucas Jakob mit seiner Gegnerin mehr Mühe. Er unterlag knapp mit elf Holz. Zur Hälfte der Partie lagen die Nördlinger mit 24 Holz vorne. Gerd Häusler überzeugte mit drei gewonnenen Bahnen und nahm seinem Gegner 41 Holz ab. Urban Singheiser hatte es mit dem Tagesbesten aufseiten der Gäste zu tun. Obwohl der ESV-ler mit 15 Kegeln unterlag, konnte er drei Sätze für sich entscheiden und somit den dritten Mannschaftspunkt beisteuern.

Wiedemann - Meisel 565:530 (3:1), Jakob - Merk 553:564 (1,5:2,5), Häusler - Pscheidl 546:505 (3:1), Singheiser U. - Tausend 556:572 (3:1)

Kreisklasse: ESV Nördlingen G2-SKV Goldburghausen G2 2194:2078 (6:0)



Für einen neuen Mannschaftsrekord sorgte die zweite Mannschaft. Zu Beginn der Partie erkämpfte sich Steffi Jawansky den ersten Punkt mit drei Holz Vorsprung. Lothar Nigel ließ seinem Gegner keine Chance, gewann alle vier Bahnen und nahm seinem Gegner 71 Holz ab. Zur Halbzeit führten die Nördlinger mit 74 Holz. Erika Gelle gewann ihr Spiel mit 550 Holz und baute den Vorsprung auf 86 Kegel aus. Mit der Tagesbestleistung von 567 Holz erzielte Albert Gehring den vierten Punkt und sorgte für einen klaren 6:0-Sieg.

Jawansky - Götz L. 532-529 (2:2), Nigel - Förstner J. 545:474 (4:0), Gelle - Allgeyer 550:538 (2:2), Gehring - Götz J. 567:537 (3:1)

Niederlagen für Goldburghauser Kegler

Kreisliga West: SKV Goldburghausen G1 – FV Weißenhorn 1 2:4 MP (7,5:8,5 SP) 2082:2088

Es entwickelte sich zwar kein Spiel auf allerhöchstem Niveau, aber spannend war es: Christian Rahm holte am Start mit einem 2,5:1,5 und hervorragenden 546 Holz und null Fehlern den ersten Punkt für seine Mannschaft. Als danach auch Markus Ostertag mit einem 2:2 und 515 Holz der Punktgewinn gelang, schien alles in die richtige Richtung zu laufen. Zu Beginn der zweiten Hälfte folgte dann der erste Dämpfer. Thorsten Steinmeyer verlor sein Spiel mit 1:3 und die Gäste waren wieder dran. Mit drei Holz Rückstand ging Schlusskegler Jürgen Förstner auf die Bahnen, alle Konstellationen waren möglich, Sieg, Niederlage oder Remis. In die Vollen lief es ganz gut, im Abräumen ging jedoch gar nichts zusammen, sodass er immer etwas im Hintertreffen war. Am Ende einer spannenden Partie verlor er sein Spiel mit drei Holz Differenz und mit sechs Holz in der Gesamtholzzahl auch noch die gesamte Begegnung – eine vermeidbare Niederlage.

Rahm Ch. – Vogel 2,5:1,5 (546:554), Ostertag – Erseg 2:2 (515:499)

Steinmeyer Th. – Intili 1:3 (519:530), Förstner J. – Kuzawa 2:2 (502:505)

Kreisklasse A: SKV Goldburghausen G3 – ESV Nördlingen G3 2:4 MP (7,0:9,0 SP) 1990:1997

Jessica Steinmeyer startete gegen die tagesbeste Spielerin der Gäste mit einer 1:3-Niederlage in die Partie. Danach glich Julia Förstner bei einem 2:2 und 40 Holz Vorsprung zum 1:1 nach Mannschaftspunkten aus. Die zweite Hälfte der Begegnung begann Martin Förstner mit einem klaren 3:1 und hervorragenden 521 Holz. Mit 26 Holz Vorsprung schickte er Christian Pawlowski auf die Bahnen, der wirklich alles gab. Am Ende konnte er seine starke Gegnerin trotz guter 504 Holz jedoch nicht mehr ganz halten, sodass diese mit 1:3 und 537 Holz gewann. Dadurch war auch der Vorsprung dahin. Mit unglücklichen sieben Holz weniger im Gesamtergebnis musste man die Punkte schweren Herzens den Gästen überlassen. (AZ)

Steinmeyer J. – Scheid 1:3 (495:552), Förstner Ju. – Pawlak/Steinle 2:2 (470:430)

Förstner M. – Weber 3:1 (521:478), Pawlowski – Herzig-Pawlak 1:3 (504:537)