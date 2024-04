Nördlinger Kegler holen Vizemeisterschaft

Der ESV Nördlingen sichert sich mit einem Sieg beim beim SKC Burgau den zweiten Platz. Goldburghausen beendet die Saison mit zwei Siegen.

Kreisliga West: SKC Burgau G1 - ESV Nördlingen G1 2012:2067 (0:6)

In der Startpaarung gewann Dieter Wiedemann als Tagesbester mit hervorragenden 541 Holz den ersten Mannschaftspunkt. Auf der Nebenbahn setzte sich Urban Singheiser mit 508 Holz und 22 Zählern mehr durch. Die ESVler lagen zur Halbzeit mit 29 Holz in Führung. Das Schlusspaar zeigte ebenfalls gute Leistungen. Gerd Häusler konnte sein Duell ungefährdet mit 523 Kegel für sich entscheiden und nahm seinem Gegner 22 Holz ab. Mit einem Schlussspurt auf den letzten beiden Bahnen sicherte sich Nils Singheiser mit 4 Holz Vorsprung den vierten Punkt. Durch den klaren 6:0 Erfolg und gleichzeitig die Niederlagen der Konkurrenten sicherten sich die Nördlinger den Vizemeistertitel.

Wiesner L. - Wiedemann 534:541 (2:2), Wiesner V. - Singheiser U. 486:508 (1:3), Wiesner K. - Häusler 501:523 (1:3), Wiesner J. - Singheiser N. 491:495 (2:2)

Kreisklasse: A: ESV Nördlingen G3 - TSV Rain G2 (5:1)

Im letzten Spiel dieser Saison hatte die dritte Mannschaft den TSV Rain zu Gast. Bereits am Anfang der Partie gewann Markus Pawlak mit 534 Holz sein Spiel. Die Tagesbeste Maria Scheid hatte mit ihrem Gegner wenig Mühe: Mit 4:0-Bahnen und 117 Zählern mehr erzielte sie den zweiten Punkt für die ESVler. Mit einem komfortablen Vorsprung von 149 Holz ging die Schlusspaarung auf die Bahnen. Karina Herzig-Pawlak verlor trotz guter Leistung ihr Duell mit 2:2-Sätzen um ein Holz Ihr Duell. Parallel setzte sich Regina Steinle gegen ihren Kontrahenten durch und erzielte einen weiteren Punkt für die Nördlinger. Durch den Sieg konnte der zweite Tabellenplatz gesichert werden.

Pawlak - Zinnecker 534:502 (3:1), Scheid - Bachhuber 542:425 (4:0), Herzig-Pawlak - Wilhelm 519:520 (2:2), Steinle - Kollmann 480:453 (3:1)

Goldburghauser Kegler siegen in Höchstädt

Kreisliga West: SKV Goldburghausen G1 – SSV Höchstädt G1 6:0 MP (11,0:5,0 SP) 2085:1941

In dem Spiel ging es für beide Mannschaften um nichts mehr und das war dann in einigen Situationen auch zu spüren. Am Start sorgte Lena Götz mit einem 2:2 und sehr guten 540 Holz für den ersten Punkt. Den zweiten Punkt holte dann Markus Ostertag mit einem klaren 4:0 und der Tagesbestleistung von 556 Holz. Danach verflachte die Begegnung zusehends. Trotz eher unterdurchschnittlichen Ergebnissen gewannen auch Thorsten Steinmeyer und Jürgen Förstner ihre Spiele, sodass am Ende ein klares 6:0 heraussprang.

Götz L. – Bieberich 2:2 (540:531), Ostertag – Aninger 4:0 (556:478); Seinmeyer Th. – Kordik 2:2 (492:462), Förstner J. – Kordik 3:1 (497:470)

Kreisklasse A: SKV Goldburghausen G3 – SpG Bausch-Holzheim G1 4:2 MP (8,5:7,5 SP) 1979:1879

Die geballte Frauenpower von Jessica Steinmeyer und Jana Götz war am Ende ausschlaggebend für den Heimsieg. Jessica Steinmeyer gewann ihr Spiel mit 3,5:0,5 und sehr guten 524 Holz. Jana Götz kam bei ihrem klaren 4:0 auf ebenfalls sehr gute 523 Holz. Martin Förstner und Christian Pawlowski verloren zwar ihre Spiele, der Holzrückstand war jedoch nicht allzu groß. Somit reichte es am Ende sogar noch zu einem deutlichen Sieg. (AZ)

Steinmeyer J. – Niwsner 3,5:0,5 (524:458), Förstner M. – Riedel 0:4 (472:503); Götz J. – Bobinger 4:0 (523:453), Pawlowski – Krakowka 1:3 (460:465)