So haben die Nördlinger Kegler im Saisonfinale abgeschnitten

Der ESV Nördlingen wird bei den Herren Bayerischer Meister. Es ist nicht der einzige Erfolg für die Kegler.

Für die Bezirksmeisterschaften der Kegel-Spielerinnen in Steppach haben sich vom ESV Nördlingen Monika Blank und Maria Scheid qualifiziert. Blank startete bei den Seniorinnen A und erreichte mit 490 Holz im Vorlauf den dritten Platz. Im Endlauf konnte sie sich nochmal steigern und mit 502 Holz Rang drei verteidigen. In der Altersklasse der B-Seniorinnen lag Scheid nach dem Vorlauf mit 493 Holz auf Platz vier. Im Finale erkämpfte sie sich mit 517 Kegel einen starken zweiten Platz.

Als einziger ESVler ging Dieter Wiedemann bei den Senioren A (Vollkugel) in Augsburg an den Start. Mit 509 Holz erreichte er den 14. Platz und scheiterte somit knapp am Finale, für das sich die besten 12 qualifizieren.

Sind bei der Bezirksmeisterschaft dabei: Monika Blank (links) und Maria Scheid. Foto: Melanie Steinle

Als schwäbische Kreisklassen-Pokalsieger hatten sich sowohl das Männer- als auch das Frauen-Team des ESV Nördlingen für die Bayerischen Meisterschaften qualifiziert, die dieses Jahr im unterfränkischen Karlstadt ausgetragen wurden.

Gerd Häusler krönt den ESV Nördlingen zum Bayerischen Meister

Auf der Acht-Bahnen-Anlage spielte pro Durchgang je ein Spieler der Mannschaft. Die Nördlinger schickten hier Dieter Wiedemann als Startspieler ins Rennen. Mit fehlerfreien 569 Holz (Turnierbestleistung) brachte er die ESVler gleich um 22 Zähler in Front. In der zweiten Paarung konnte Lucas Jakob, mit 541 Holz ebenfalls als Bester seines Durchgangs, den Vorsprung auf 39 Holz ausbauen. Als dritter Spieler der Nördlinger ging Nils Singheiser an den Start. Auch er erzielte mit starken 564 Kegel das beste Ergebnis seines Durchgangs und stand seinen Mannschaftskameraden in nichts nach. Mit einem deutlichen Vorsprung von 76 Holz hatte Schlusskegler Gerd Häusler somit leichtes Spiel. Mit 563 Holz konnte er ungefährdet den Sieg einfahren und die Nördlinger zum Bayerischen Meister krönen. Bei einem Gesamtergebnis von 2237 Holz setzte man sich letztlich mit über 100 Holz Vorsprung vor dem SKK Bayerwald Daberg (Oberpfalz/2132) und dem SKV Goldkronach (Oberfranken/2112) durch.

Die ESV-Frauen blieben trotz einer geschlossenen Mannschaftsleistung leider etwas unter ihren Möglichkeiten. Monika Blank (475), Maria Scheid (496), Regina Steinle (491) und Erika Gelle (492) belegten bei einem sehr engen Starterfeld mit 1955 Holz letztlich den siebten Platz. (AZ)