Starker Auftritt der Goldburghausener Sportkegler

Alle Mannschaften des SKV haben Siege zu vermelden. Die enorm starken 2182 Holz der zweiten Mannschaft lassen aufhorchen.

Die Goldburghausener Sportkegler haben sich am Wochenende von ihrer Schokoladenseite präsentiert. Alle Spiele wurden mehr oder weniger deutlich gewonnen. Die erste Mannschaft siegte zu Hause gegen Gerlenhofen. Einen Auswärtssieg in Schretzheim landete die zweite Mannschaft, und ebenfalls einen Heimsieg holte die dritte Mannschaft gegen Munningen.

Kreisliga West SKV Goldburghausen G1 – FV Gerlenhofen G1 2112:2101 (4:2). Nach zuletzt zwei Unentschieden reichte es diesmal endlich wieder zu einem Sieg. Die Umstellung in der Mannschaft zahlte sich letztendlich aus. Thorsten Steinmeyer holte den ersten Punkt mit einem 3:1 und sehr starken 553 Holz. Danach musste jedoch Jürgen Förstner Federn lassen, er verlor glatt mit 1:3 und deutlichem Holzrückstand. Damit lag Goldburghausen zur Halbzeit mit 24 Holz hinten.

Kegeln Goldburghausen: Rahm macht den Sieg für die erste Mannschaft klar

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gewann Markus Ostertag nach schwerem Kampf mit 2,5:1,5 und holte damit den zweiten Mannschaftspunkt. Mit 19 Holz Rückstand ging dann Schlusskegler Christian Rahm ins Rennen. Das Spiel wogte hin und her, letztlich behielt jedoch Christian Rahm mit 2:2 und guten 538 Holz und 30 Holz Differenz die Oberhand. Durch den Punktgewinn und elf Holz Vorsprung im Gesamtergebnis reichte es am Ende zu einem im Ergebnis klaren, in der Entstehung jedoch knappen Heimsieg.

Steinmeyer – Pscheidl 3:1 (553:521), J. Förstner – Meisel 1:3 (521:577), Ostertag – Zimmermann 2,5:1,5 (500:495), Ch. Rahm – Tausend 2:2 (538:508)

Kreisklasse BC Schretzheim G1 – SKV Goldburghausen G2 2044:2182 (1:5). In den Startpaarungen gaben Julia Kohler und Lena Götz mächtig Gas. Kohler war ihrem Gegner in allen Belangen überlegen, mit der herausragenden Tagesbestleistung von 563 Holz gewann sie ihr Spiel klar und deutlich. Lena Götz hatte bei ihrem 3:1 mit sehr guten 548 Holz auch nicht allzu viel Mühe. Somit lag der SKV zur Halbzeit klar mit 102 Holz vorne. In den Schlusspaarungen setzte Markus Allgeyer die gute Serie fort, mit ebenfalls sehr guten 548 Holz gewann er sein Spiel bei 2:2 Satzpunkten. Jakob Förstner musste dagegen den Ehrenpunkt der Gastgeber zulassen, obwohl er ebenfalls gute 523 Holz erzielte. Durch diese mannschaftlich geschlossene Leistung gewann man am Ende deutlich mit hervorragenden 2182 Holz.

Rehm – Kohler 0:4 (506:563), Els – L. Götz 1:3 (503:548), Grauer – M. Allgeyer 2:2 (502:548), Schimpp – Ja. Förstner 3:1 (533:523)

Goldburghausens Dritte siegt am Ende souverän gegen Munningens Dritte

Kreisklasse A SKV Goldburghausen G3 – Losodica Munningen G3 2026:1849 (6:0). Gleich vorneweg: Alle Spieler des SKV konnten ihre Partien mehr oder weniger klar gewinnen. Am Start sorgte Martin Förstner mit 2:2 und 491 Holz für den ersten Punkt. Diesen Vorsprung bauten Markus Sorg mit 3:1 und guten 501 Holz und Christian Pawlowski mit einem 2:2 und 485 Holz weiter aus. Schlusskeglerin Jana Götz ließ dann nichts mehr anbrennen: Mit einem klaren 3:1 und starken 549 Holz holte sie den Sieg letztendlich sicher nach Hause. (AZ)

M. Förstner – Schneele 2:2 (491:485), Sorg – Beck 3:1 (501:438), Pawlowski – Mayer 2:2 (485:479), J. Götz – Schneller/Gruber 3:1 (549:448)