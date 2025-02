Es geht um den Klassenerhalt: Basketball-Frauen erwarten Würzburg

Am Samstag, 22. Februar, empfangen die Damen des TSV Nördlingen in der heimischen Mehrzweckhalle um 17 Uhr die zweite Mannschaft der TG 48 Würzburg zum dritten Spieltag der Relegationsrunde. Es ist ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, die in der Tabelle dicht beieinander liegen. Die Gäste aus Würzburg belegen mit sechs Siegen aus acht Spielen den dritten Tabellenplatz, während die Nördlinger Damen mit einem Sieg weniger auf dem vierten Platz folgen. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt, sodass ein spannendes und umkämpftes Spiel zu erwarten ist.

Die Würzburgerinnen reisen mit dem Selbstvertrauen eines souveränen Sieges gegen Regensburg an. Die TSV-Damen hingegen mussten am vergangenen Wochenende eine deutliche Niederlage in Erlangen hinnehmen. Die jungen Rieserinnen sind jedoch hochmotiviert, in die Erfolgsspur zurückzukehren und ihren Heimvorteil zu nutzen. Die Gäste treten als Reserve der TG 48 Würzburg an, deren erste Mannschaft in der 2. DBBL spielt. Der ambitionierte Standort wird alles daran setzen, weiterhin in beiden Ligen vertreten zu sein, um seine jungen Talente optimal auszubilden. Im Nördlinger Lager hofft man indes auf die Unterstützung der jungen Bundesligaspielerinnen, um dem Spiel mehr Stabilität zu verleihen und so die wichtigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Erwartet wird ein packendes Basketballspiel, in dem beide Mannschaften alles geben werden. (AZ)