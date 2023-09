Mitglieder des Alpenvereins trainieren am Gardasee

Elf Sportler der Sektion Nördlingen nehmen an Kletterausbildung in Arco teil.

Eine elfköpfige Gruppe der Sektion Nördlingen des Deutschen Alpenvereins hat bei einer Kletterausbildung in Arco am Gardasee teilgenommen. Hier wurde in den Klettergebieten Massi di Gaggiolo, Placche di Baone, im Tal Val Lamasone und Falesia San Martino für jeden Schwierigkeitsgrad etwas geboten. Unter der Leitung von Frank Söder wurde an den Leistungen und Techniken der einzelnen Teilnehmer gearbeitet.

Die Routen hatten Längen von zehn bis 25 Metern und waren im Schwierigkeitsbereich 3a bis 6a+ angesiedelt. Die Gruppe musste sich vor allem auf Plattentechniken einlassen – hier gibt es nahezu keine Haltemöglichkeit der Hände und man muss seinen Beinen und Kletterschuhen vertrauen. Aber auch beim Klettern von bereits bekannten Elementen wie in „Kaminverschneidungen“ und Überhängen konnten die Leistungen gesteigert werden. (AZ)