Die Aufsteiger mischen weiter die Kreisklasse Nord 1 auf

Nachdem der bisherige Spitzenreiter, der Sportclub D.L.P., am 4. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 beim TSV Oettingen mit 0:2 seine erste Niederlage einstecken musste, sorgen die beiden Aufsteiger für Furore. Sowohl der SC Wallerstein (2:1 gegen Marktoffingen) als auch der SV Schwörsheim-Munningen (2:0 gegen Ederheim) konnten ihre Heimspiele gewinnen und führen nun ungeschlagen mit jeweils zehn Punkten aus vier Spielen die Tabelle an. Das Quartett im Tabellenkeller, bestehend aus Flotzheim/Fünfstetten, Megesheim, Niederhofen/Hausen und Schlusslicht Deiningen, konnte auch nach vier Spielen noch keinen Sieg verbuchen.
Fußball
