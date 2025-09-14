Icon Menü
Kreisklasse Nord 1: Überraschende Niederlage für D.L.P. – Aufsteiger erobern die Spitze!

Fußball

Die Aufsteiger mischen weiter die Kreisklasse Nord 1 auf

Spitzenreiter D.L.P. muss beim TSV Oettingen seine erste Saisonpleite hinnehmen. Davon profitieren die Neulinge aus Wallerstein und Schwörsheim.
    Selbst solch artistische Einlagen brachten den Deiningern (in Schwarz) am Donnerstagabend gegen die SG Möttingen/Mönchsdeggingen nicht den Sieg. Die SpVgg unterlag mit 1:4.
    Selbst solch artistische Einlagen brachten den Deiningern (in Schwarz) am Donnerstagabend gegen die SG Möttingen/Mönchsdeggingen nicht den Sieg. Die SpVgg unterlag mit 1:4. Foto: Dieter Mack

    Nachdem der bisherige Spitzenreiter, der Sportclub D.L.P., am 4. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 beim TSV Oettingen mit 0:2 seine erste Niederlage einstecken musste, sorgen die beiden Aufsteiger für Furore. Sowohl der SC Wallerstein (2:1 gegen Marktoffingen) als auch der SV Schwörsheim-Munningen (2:0 gegen Ederheim) konnten ihre Heimspiele gewinnen und führen nun ungeschlagen mit jeweils zehn Punkten aus vier Spielen die Tabelle an. Das Quartett im Tabellenkeller, bestehend aus Flotzheim/Fünfstetten, Megesheim, Niederhofen/Hausen und Schlusslicht Deiningen, konnte auch nach vier Spielen noch keinen Sieg verbuchen.

