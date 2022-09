Deiningen dreht in der Schlussphase das Spiel

Plus Kreisklasse Nord I: Deiningen rückt nach spätem 2:1-Sieg in Minderoffingen wieder auf Rang zwei vor. Mönchsdeggingen gewinnt.

Tore: 0:1 Stefan Wurm (15.), 0:2 Philipp Beck (44.), 1:2 Marco Grimmeißen. Zuschauer 70.