Kreisklasse Nord I: Die Spitzenteams lassen nichts anbrennen

Plus Klare Siege für Spitzenreiter Flotzheim und Verfolger Deiningen. Aufsteiger Mauren überrascht mit 5:2-Erfolg beim Lauber SV.

Eine Schrecksekunde erlebten die Gastgeber, als der Ball wie aus dem Nichts im Heimtor lag – doch Schiedsrichter Mörgenthaler entschied auf Abseits (79.). Spät fiel das erlösende Tor für Ebermergen, als Spielertrainer Stefan Falch nach Flanke von Macho die Leistung seiner Elf mit dem Tor zum verdienten 1:0-Sieg krönte (84.).