Kopf-an-Kopf-Rennen geht weiter: Flotzheim wieder an der Tabellenspitze

Plus Der FSV punktet und hat im Titelrennen einen Punkt Vorsprung vor Deiningen. Ebermergen ist in Lauerstellung. Turbulent geht es in Mönchsdeggingen zu.

Es bleibt weiterhin spannend im Titelrennen der Kreisklasse Nord I. Mit einem 1:1 in Monheim holte sich der FSV Flotzheim die Tabellenführung zurück, wobei der an diesem Wochenende spielfreie Verfolger Deiningen nur einen Zähler Rückstand hat. In Lauerstellung befinden sich der TSV Ebermergen und der TSV Mönchsdeggingen, wobei ersterer bei einem Sieg im Nachholspiel mit Deiningen gleichziehen könnte. Spannung gibt es auch im Tabellenkeller, wo sich der Lauber SV und das bisherige Schlusslicht Wolferstadt/Wemding II mit ihren Siegen etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnten. Die „Rote Laterne“ steht nun beim SV Schwörsheim-Munningen, der in allerletzter Minute gegen den Sportclub D.L.P. eine Niederlage quittieren musste.

Lauber SV – SpVgg Minderoffingen 1:0 (0:0). – Im Kellerderby besaßen die Gastgeber die erste dicke Möglichkeit, als Matthias Maurer freistehend zum Abschluss kam, jedoch genau in die Hände von Gästetormann Bosch schoss (3.). Bis zum Halbzeitpfiff verlief die Partie ausgeglichen, aber ohne nennenswerte Torraumszenen.

Nach dem Wechsel verpasste Jannik Trollmann nach einem Eckball mit seinem Kopfball nur knapp die Führung für die Hausherren (72.). In der folgenden Lauber Drangphase köpfte Matthias Maurer zur verdienten 1:0-Führung ein (81.). Die Heimelf brachte in der restlichen Spielzeit den knappen Sieg über die Runden und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der sehr gut leitende Schiedsrichter Steffen Brenner überzeugte mit seinen Entscheidungen über die gesamte Spieldauer hinweg.

