Was von der Kreisliga-Saison übrig bleibt

Zum zweiten Mal nach 2022 hat vergangene Saison der FC Maihingen den Titel in der Kreisliga Nord geholt und den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Siebenmal war der FSV Reimlingen Tabellenführer der Kreisliga, zweimal stand die SG Alerheim ganz oben und einmal der SV Holzkirchen.

Es gab zwei vorzeitige Trainerwechsel, beim TSV Hainsfarth und bei der SG Wemding/Wolferstadt. Erfolgreichster Elfmeterschütze war Luca Keppler (TSV Monheim), der siebenmal vom Punkt traf. Sechs Elfmetertore erzielte Dominik Kohnle (FSV Reimlingen). Fünfmal vom Punkt trafen Florian Angerer (TSV Hainsfarth), Robert Zwölfer (SG Alerheim), Louis Taglieber (FC Maihingen) und Sven Rotzer (FC Mertingen). Angerer und Zwölfer erzielten ausschließlich Elfmetertore. Sebastian Hertle (SG Alerheim) vergab zwei Strafstöße, Torwart Kim Weiß (SG Wemding/Wolferstadt) parierte wiederum zwei Elfer.

Fußball-Kreisliga Nord: SG Buchdorf/Daiting war die fairste Mannschaft

Einziger Spieler mit drei Zeitstrafen war Vincent Käser vom TSV Oettingen. In allen Kategorien war Robert Zwölfer von der SG Alerheim vertreten: Zwei Zeitstrafen, eine Ampelkarte und eine Rote Karte. Mit fünf Roten Karten ist der SV Holzkirchen Spitzenreiter dieser Rubrik. Sieger der Fairness-Gesamtwertung wurde die (SG) FSV Buchdorf/Daiting. An letzter Stelle im Fairness-Ranking liegt die (SG) Wemding-Wolferstadt. Von jeweils zwei gegnerischen Eigentoren profitierten die SG Alerheim, der TSV Hainsfarth und die SSV Höchstädt.

Torschützenliste Kreisliga Nord:

36 Tore: Dominik Kohnle (FSV Reimlingen)

22 Tore: Sebastian Hertle (SG Alerheim)

20 Tore: Eric Adam (FC Mertingen)

18 Tore: Simon Lux (SG FSV Buchdorf/Daiting), Lukas Felbinger (TSV Monheim)

17 Tore: Philipp Buser (SV Holzkirchen)

14 Tore: Stefan Mayer (FSV Reimlingen)

13 Tore: Tim Scheithauer (SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf), Aaron Stimpfle (FC Maihingen)

12 Tore: Thomas Wittke (TSV Möttingen)

11 Tore: Nikolai Kastner (SG FSV Buchdorf/Daiting), Elias Leberle (TSV Hainsfarth), Maximilian Steger (FC Maihingen), Vincent Käser (TSV Oettingen)

10 Tore: Simon Leser (SV Ehingen/Ortlfingen), Nico Leister, David Beck (beide TSV Hainsfarth), Simon Stelzle (SSV Höchstädt), Dominik Göck (FC Maihingen), Luca Keppler (TSV Monheim)