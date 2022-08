FSV Reimlingen grüßt von ganz oben

Plus Kreisliga Nord: Im Spitzenspiel trennen sich Möttingen und Holzkirchen 1:1. Der TSV Wemding holt sich beim 4:0 in Marktoffingen eine blutige Nase.

Tore: 0:1 (45.) Marcel Köhnlein, 1:1 (89.) Markus Schneele; Zuschauer: 150.