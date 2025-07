Grundschulen des Landkreises Donau-Ries ermitteln ihre Kreismeister

Rund 250 Schülerinnen und Schüler von 28 Grundschulen des Landkreises Donau-Ries haben ihrem Wettbewerb – dem Kreissportfest Leichtathletik – im Nördlinger Gerd-Müller-Stadion entgegengefiebert. Trotz der großen Hitze waren alle Kinder hoch motiviert, denn schließlich ging es darum, den Kreismeistertitel zu erringen.

Das schulsportliche Großereignis eröffnete die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Nördlingen Rita Ortler zusammen mit dem Organisationsteam Kathrin Schiele und Melanie Hammel. Sandro Wagner als Vertreter der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, Sponsor der Urkunden und Sachpreise, war als weiterer Ehrengast vor Ort. In zwei getrennten Wettbewerben gingen die Schulmannschaften an den Start: Im Minicup der kleinen Grundschulen standen ein Dreikampf, bestehend aus Sprint, Weitsprung und Wurf, sowie ein Ball-über-die-Schnur-Turnier auf dem Programm. Größere Schulen traten beim Supercup an. Sie absolvierten einen Sechskampf mit den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Wurf, Ballgeschicklichkeit, Ausdauer- und Hindernislauf.

Schulmannschaften gehen beim Kreissportfest Leichtathletik als Team in den Wettbewerb

Bei beiden Wettbewerben stand jeweils die Teamleistung im Vordergrund. Alle Schülerinnen und Schüler gaben also für ihre Schulmannschaft das Beste. Aufgrund der hohen Temperaturen mussten kurzfristig die Dauer einiger Disziplinen gekürzt sowie in die Halle verlegt werden. Doch das tat der Stimmung und Motivation keinen Abbruch. Auch die Kampfrichterinnen und Kampfrichter, unter anderem bestehend aus engagierten pensionierten Lehrern und Lehramtsanwärtern, sowie die Schülerhelfer der Mittelschule Nördlingen meisterten ihre Aufgaben souverän, sodass der straffe Zeitplan eingehalten und die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler in allen Disziplinen fachgerecht abgenommen werden konnten.

Zur abschließenden Siegerehrung richteten als Ehrengäste Ursula Kneißl-Eder (stellvertretende Landrätin) und Karl Stempfle als Vertreter der Stadt Nördlingen ihre Grußworte an die Sportlerinnen und Sportler. Sie nahmen die Ehrungen zusammen mit Sportfachberaterin Kathrin Schiele vor und vergaben die Urkunden sowie kleine Sachpreise.

GS Nördlingen-Mitte und GS Oettingen bei Supercup gleichauf

Den Sieg beim Ball-über-die-Schnur-Turnier sicherte sich die Grundschule Megesheim in einem knappen Finale, in dem sie die ebenso starke Mannschaft der Grundschule Buchdorf (Außenstelle Monheim) auf Platz zwei verwies. Den dritten Platz teilten sich die Grundschulen Holzheim und Kleinerdlingen-Ederheim. Anlass zum Jubeln hatte die Mannschaft der Johann-Wilhelm-Klein-GS Alerheim: Sie gewann den Meisterpokal im Minicup der kleinen Schulen. Dicht auf den Fersen war ihnen das Team der GS Löpsingen, das hervorragender Zweiter wurde. Platz drei ging an die Schülerinnen und Schüler der GS Buchdorf.

Im Supercup der großen Schulen teilten sich die Kinder der Grundschule Nördlingen Mitte den Sieg mit der Mannschaft der Grundschule Oettingen. Platz drei ging an das Team der Grundschule Deiningen. (AZ)

Ergebnisse Supercup:

1. GS Nördlingen-Mitte und GS Oettingen 3. GS Deiningen 4. GS Mönchsdeggingen und GS Nördlingen an der Schillerstraße

Dahinter folgen: 6. GS Tapfheim, 7. Mangold-GS Donauwörth, 8. GS Asbach-Bäumenheim, 9. GS Harburg und Sebastian-Frank-GS Donauwörth, 11. Hans-Schäufelin-GS Nördlingen, 12. GS Monheim, 13. Gebrüder-Röls-GS Riedlingen, 14. Max-Düßner-GS Wallerstein, 15. Leonhart-Fuchs-GS Wemding.

Ergebnisse Minicup:

1. Johann-Willhelm-Klein-GS Alerheim 2. GS Löpsingen 3. GS Monheim/Außenstelle Buchdorf

Dahinter folgen: 4. GS Wolferstadt, 5. GS Oberndorf, 6. GS Amerdingen, 7. Julian-Knogler-GS Marxheim, 8. GS Megesheim und GS Reimlingen, 10. GS Kleinerdlingen-Ederheim, 11. GS Holzheim, 12.GS Fremdingen, 13. GS Tagmersheim.