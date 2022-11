Kunstturnen 2. Bundesliga

Zum Abschluss ein Derby

Gerätespezialist Lukas Leonhardt kann am letzten Wettkampftag den Unterschied machen, um die notwendigen Punkte für den Sieg zu sammeln.

Plus Die KTV Ries misst sich beim letzten Wettkampf des Jahres mit dem Lokalrivalen TSV Buttenwiesen. Im Fernduell mit Monheim geht es um die Vizemeisterschaft.

Am diesem Samstag findet der letzte Wettkampf der Saison für die Turner der KTV Ries statt. Das Finale der diesjährigen Saison bestreitet das Nördlinger Team gegen den Lokalrivalen aus Buttenwiesen. Mit einem Sieg wollen die Rieser ihren aktuellen Tabellenplatz verteidigen und sich damit den Titel des Vizemeisters sichern. Los geht es um 18 Uhr in der Riedblickhalle in Buttenwiesen.

