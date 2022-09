Anmeldung für Jedermannläufe der LG Donau-Ries gestartet

Die beliebte Laufserie der LG Donau-Ries beginnt am 23. Oktober. Bis 11. Oktober kann man sich online anmelden.

Anmeldungen für die beliebte Laufserie der LG Donau-Ries sind ab sofort unter www.lg-donau-ries.de unter dem Menüpunkt „Anmeldung Jedermann-Laufserie“ oder unter https://my.raceresult.com/events möglich. Nachdem die Umstellung auf die elektronische Zeitmessung ein voller Erfolg war, wird nun auch die Anmeldung über die Firma Race Result abgewickelt. Die Online-Anmeldung endet am 11. Oktober.

Läuferinnen und Läufer sollten beachten, dass die Teilnahme an der Serie nur mit Erwerb eines Dauertransponders möglich ist, dieser kann mit der Online-Anmeldung bestellt werden. Bereits erworbene Dauertransponder sind weiter gültig. Zur Teilnahme an den Einzelläufen kann alternativ vor Ort ein Einwegchip erworben werden.

Folgende Läufe finden im Herbst statt: 23. Oktober „Lauf um den Eisbrunn“ mit Start am Sportgelände des SV Mauren, 6. November „Lauf am Lech“ mit Start im Georg Weber Stadion Rain, 20. November „Lauf zum Rossfeld“ mit Start am Parkplatz beim Krankenhaus Oettingen, 27. November „Karablauf“ mit Start am Schießhaus in Harburg und 11. Dezember „Lauf zum Märchenwald“ mit Start am Stadion Robertshöhe in Wemding (mit Abschlussveranstaltung). Die Läufe auf der Langstrecke (circa zehn Kilometer) beginnen um 10 Uhr, Kurzstrecke und Walker erfolgen meist fünf Minuten später. (AZ)