B-Klasse Nord: Athletik Nördlingen bleibt Tabellenführer

Plus B-Klasse Nord: Der TSV Oettingen II schiebt sich nach einem 8:0-Kantersieg auf Platz zwei.

Von Wolfgang Weichenmeier

In der B-Klasse Nord entwickelt sich der SC Athletik Nördlingen nach dem 1:1-Unentschieden in Reimlingen und mit derzeit elf Zählern zu einem ersten Anwärter auf den Titel. Auf Rang zwei schiebt sich nach fünf Spieltagen der TSV Oettingen II (10), der zuhause gegen die SG Alerheim II glatt mit 8:0 gewann. Benedikt Kaufmann durfte sich als dreifacher Torschütze in den Spielberichtsbogen eintragen. Auf Platz drei rangiert, punktgleich mit Oettingen, der FC Nordries, der bei der SpVgg Riedlingen II ein 1:1-Unentschieden errang.

