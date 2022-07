Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Endlich rollt wieder der Ball im Ries

Plus Die Sommerpause im Amateurfußball ist zu Ende, an diesem Wochenende wird im Kreis Donau auch bis in die unterste Liga wieder gespielt. In welchen Partien es schon zum Auftakt spannend wird.

Von Maximilian Bosch

Spielbetrieb in allen Ligen ist ab diesem Wochenende wieder im Fußball-Kreis Donau angesagt. Nachdem die Hängepartie um die Einteilung der Ligen beendet wurde (wir berichteten), können sich Fußballfans jetzt wieder auf eine hoffentlich spannende Saison freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen