Grundschulen ermitteln ihre Kreismeister

Die Kinder der 29 Grundschulen im Landkreis Donau-Ries messen sich in Donauwörth im sportlichen Wettkampf. In zwei Klassen unterteilt werden die besten jungen Leichtathletikmannschaften gekürt.

Rund 260 Mädchen und Buben aus 29 Grundschulen des Landkreises haben im Donauwörther Stauferparkstadion am Kreissportfest Leichtathletik teilgenommen.

Bei herrlichem Wetter waren alle hoch motiviert, denn schließlich ging es darum, nach zweijähriger Pause wieder den Kreismeistertitel zu erringen. Josef Reichensberger, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Donauwörth, eröffnete zusammen mit dem Organisationsteam Kathrin Schiele und Tobias Trüdinger das Sportfest.

Schülerteams traten in verschiedenen Wettbewerben gegeneinaner an

In zwei getrennten Wettbewerben gingen die Schulmannschaften an den Start: Im Minicup der kleinen Grundschulen stand ein Dreikampf, bestehend aus Sprint, Weitsprung und Wurf sowie ein Ball-über-die-Schnur-Turnier auf dem Programm. Größere Schulen traten beim Supercup an. Sie absolvierten einen Sechskampf mit den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Wurf, Ballgeschicklichkeit, Ausdauer- und Hindernislauf. Bei beiden Wettbewerben stand immer die Teamleistung im Vordergrund, da keine Einzeltitel vergeben werden. Alle Schülerinnen und Schüler gaben also für ihre Schulmannschaft das Beste.

Auch die Kampfrichterinnen und Kampfrichter sowie die Schülerhelfer der Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain meisterten ihre Aufgaben souverän, sodass der straffe Zeitplan eingehalten und die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler bei allen Disziplinen fachgerecht abgenommen werden konnten.

Donauwörther Schülerinnen und Schüler holen den Siegerpokal

Die abschließende Siegerehrung nahmen die stellvertretende Landrätin Claudia Marb, der für den Fachbereich Sport zuständige Schulrat Tobias Schäfer und Werner Freißler als Vertreter des BLSV vor. Neben Urkunden gab es kleine Sachpreise, die von der Sparkasse zur Verfügung gestellt wurden.

Gleich zweimal Anlass zu jubeln hatte die Mannschaft aus Buchdorf (Außenstelle der Schule Monheim): Sie gewann den Titel beim Ball-über-die-Schnur-Turnier und beim Minicup.

Im Supercup holten sich die Schülerinnen und Schüler der Mangoldschule Donauwörth den Siegerpokal. (AZ)