Jedermannläufe der LG Donau-Ries starten am Sonntag

Die beliebte Laufserie im Landkreis Donau-Ries geht wieder los. Insgesamt werden bis 12. Dezember fünf Läufe an verschiedenen Orten stattfinden.

Der Startschuss für die beliebte Jedermannlaufserie der LG Donau-Ries fällt am Sonntag, 23. Oktober, um 10 Uhr beim Sportgelände des SV Mauren in der Reinbergstraße. Um in die Serienwertung zu gelangen, ist die Teilnahme an vier Läufen erforderlich. Eine Teilnahme an den einzelnen Läufen ist natürlich auch möglich.

Es wird neben der Hauptstrecke von circa zehn Kilometern noch eine Kurzstrecke mit drei bis vier Kilometern und eine Strecke von rund sieben Kilometern Länge für Walker angeboten. Die Anmeldung für die Einzelläufe erfolgt vor Ort bis 20 Minuten vor dem Start. Eine Nachmeldung für die Serienwertung ist beim ersten Lauf in Mauren noch möglich.

Da beim ersten Lauf auch die Ausgabe der Serienstartnummern erfolgt und erfahrungsgemäß ein hoher Andrang herrscht, sollte hier ausreichend Zeit eingeplant werden. Auch wenn es dieses Jahr keine offiziellen Corona-Vorschriften mehr gibt, bitten die Verantwortlichen der LG Donau-Ries um das Tragen einer Maske in Innenräumen.

Die weiteren Läufe der Serie sind am 6. November (Rain), 20. November (Oettingen), 27. November (Harburg) und 12. Dezember (Wemding).

