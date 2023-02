Mehr Mädchen, mehr Jugend, mehr Schiedsrichter

Plus Im Kloster Irsee hat die Mitarbeitertagung des Fußball-Bezirks Schwaben stattgefunden. Funktionäre aus dem Kreis Donau berichten von aktuellen BFV-Themen.

Die Unterstützung der Ehrenamtlichen in den Vereinen, eine zweijährige Kampagne für den Mädchenfußball, die Weiterentwicklung der Nutzung digitaler Möglichkeiten für den Spielbetrieb, Nachhaltigkeit und Walking Football für Ältere beschäftigen derzeit den Bayerischen Fußball-Verband. Diese und weitere Themen wurden bei der Mitarbeitertagung des Fußball-Bezirks Schwaben in Kloster Irsee behandelt.