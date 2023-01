Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Reimlingen und Holzkirchen kämpfen um die Futsal-Krone

Der SV Holzkirchen (in gelb-blau und grünem Leibchen: Micha Köhnlein) und der FSV Reimlingen (links Michael Barth, rechts Leon Kawan) könnten in Günzburg frühestens im Halbfinale aufeinandertreffen.

Plus Zwei Rieser Vereine treten am Abend in Günzburg an, wo das Futsal-Endturnier des Kreises Donau ausgespielt wird. Beide wollen vor allem ein Fußballfest feiern.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Erst zum zweiten Mal überhaupt findet an diesem Mittwoch, 4. Januar, das Endturnier im Futsal statt, in dem der Meister des Kreises Donau ermittelt wird. Dieser ist dann bei der schwäbischen Endrunde spielberechtigt, die am Samstag in der Rebayhalle in Günzburg ausgetragen wird. Turnierbeginn am Mittwoch, ebenfalls in Günzburg, ist um 18 Uhr.

