Wemding schmeißt Nördlingen 2 aus dem Toto-Pokal

Plus Der TSV Nördlingen führt sogar kurz vor der Pause, muss aber direkt den Ausgleich hinnehmen. Deiningen wähnt sich schon im Viertelfinale, muss aber noch zittern.

Im Achtelfinale des Toto-Pokals auf Kreisebene war der 2:1-Sieg des Kreisligisten TSV Wemding über den Bezirksligisten TSV Nördlingen 2 die größte Überraschung. Die SG Alerheim siegte bei der SG Birkhausen/Munzingen 3:1 und im Spiel der beiden Kreisklassisten setzte sich die SpVgg Deiningen beim VfB Oberndorf mit 3:2 durch. Ohne Spiel kamen der FC Günzburg und der SV Ehingen-Ortlfingen ins Viertelfinale des Pokals, weil die jeweiligen Gegner Türk Gücü Lauingen beziehungsweise TSV Mönchsdeggingen nicht antraten.