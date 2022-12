Lauber SV nimmt Ehrungen vor und macht besondere Ankündigung

Für hunderte Auftritte im LSV-Trikot ehrt der Lauber Sportverein mehrere Spieler. Das ist aber nicht der einzige Grund zur Freude bei der Weihnachtsfeier.

Nach drei Jahren Pandemie hat die Weihnachtsfeier des Lauber SV mit Spielerehrungen wieder stattfinden können. Neben ein paar musikalischen Einlagen der Kleinsten und einem schönen Krippenspiel stand die Ehrung der Spieler auf der Tagesordnung. Doch zuvor konnte Spartenleiter Norbert Seefried eine besondere Ankündigung machen.

Der Lauber SV verlängert seinen Vertrag mit Trainer Peter Gerstmeier. Im vollbesetzten Sportheim des LSV dankte Seefried dem Trainer für die bisher geleistete Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren mit einem Geschenkkorb. Mit der Hoffnung auf eine erfolgreichere Rückrunde ging es fließend auf die Spielerehrungen über.

Lauber SV ehrt Spieler mit bis zu 600 Spielen

Hier wurden zuerst ein ganzer Schwung von 100ern geehrt, nämlich Julian Seefried, Matthias Maurer, Florian Fackler, Uwe Lechner, Daniel Fackler und Philip Lechner. Anschließend kamen die Spieler mit über 200 Spielen an die Reihe. Hier ist besonders hervorzuheben, dass der 45-jährige Klaus Herrmann, der in Amerbach wohnt und aufgewachsen ist, es auf stolze 600 Spiele bringt und noch immer in der zweiten Mannschaft des Lauber SV sowie im Training aktiv ist. Wenn man bedenkt, dass es nur zwei Spieler auf 700 Spiele in der Geschichte des LSV gebracht haben, ist dies schon einen Sonderapplaus wert, so Spartenleiter Seefried.

Von links: Trainer Peter Gerstmeier, Vorstandsmitglied Wirtschaft Birgit Haas, Vorstandsmitglied Sport und Öffentlchkeit Markus Randi, Frank Fackler (300 Spiele), Marco Mayer (400 Spiele), Klaus Herrmann, Steffen Trollmann (500 Spiele), stellvertretender Spartenleiter Philip Baumann und Spartenleiter Norbert Seefried. Auf dem Bild fehlen Max Zwerger und Dennis Maurer (je 200 Spiele). Foto: Alexander Baumann

Des Weiteren geehrt wurden Frank Fackler (300 Spiele), Marco Mayer (400 Spiele), Steffen Trollmann (500 Spiele), Max Zwerger und Dennis Maurer (je 200 Spiele).

Vorsitzender Markus Randi bedankte sich bei allen Spielern für deren Einsatz und hofft noch auf viele Spiele und ehrenamtlichen Einsatz von ihnen, vielleicht als Trainer im Jugendbereich, um so die Erfahrung aus den aktiven Jahren an die Kleinsten weiter zu geben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch