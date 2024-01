Beim Backyard Ultra wachsen Läufer über sich hinaus

Ein etwas anderes Laufformat wird in Nördlingen ausprobiert: der Backyard-Ultramarathon. Die Erstauflage kommt gut an.

Zur Premiere des Backyard-Ultramarathons in Nördlingen haben sich an Heiligabend viele Sportlerinnen und Sportler getroffen. Dabei haben mehrere Läuferinnen und Läufer Strecken bewältigt, von denen sie bisher nicht einmal träumten.

Das Format des Backyard-Ultramarathons wurde von Gary Cantrell, einem ehemaligen US-Langstreckenläufer- ins Leben gerufen. Er veranstaltet seit 2011 auf seinem Privatgelände auch die alljährliche Quasi-Weltmeisterschaft. Cantrell ist unter anderem auch noch der Erfinder des berühmt-berüchtigten Barkley-Marathons. Der Backyard Ultra ist eine extreme Form des Langstreckenlaufs über eine unbeschränkte Anzahl an Runden, bei dem eine Runde 4,167 Meilen (6,706 Kilometer) lang ist und die Läuferinnen und Läufer jeweils genau eine Stunde Zeit haben, um eine Runde zu laufen. Wer die Runde schneller bewältigt, hat den Rest bis zur vollen Stunde Pause. Die Länge der Runde ist so gewählt, dass in 24 Stunden 100 Meilen (160,93 km) zurückgelegt werden. Jede Stunde wird das Rennen mit Glockenschlägen neu gestartet.

23 Teilnehmer

Bei der ersten Ausgabe des Nördlinger Backyard fanden sich 23 Läuferinnen und Läufer mit ganz unterschiedlichen Zielen ein, um gemeinsam Sport zu treiben und vor allen Dingen Spaß zu haben. Von der Backyard Base mit einer großen Verpflegungsstation in der Deininger Straße verlief die Strecke sehr flach um die Stadtmauer, über den Stegmühlweg zum großen Baum, wo es wieder rechts in Richtung Stadt ging. Geplant waren insgesamt zwölf Runden, also zwölf Stunden von 5 bis 17 Uhr. Das Format ist aufgrund des moderaten Tempos und der kurzen Pause nach der absolvierten Strecke sehr gut für Menschen geeignet, die trotz wenig Lauftrainings auch einmal eine längere Strecke bezwingen möchten.

Es bewältigten einige Teilnehmer Distanzen, die sie vorher nicht einmal im Ansatz laufen oder sich auch nur vorstellen konnten. Dies freute vor allem die beiden Veranstalter Matthias Stelzle und Nicole Fischer vom Team Rieser Kraftwerk. Aufgrund der sehr guten Resonanzen und der entspannten Atmosphäre wird es mit Sicherheit eine Wiederholung geben. (AZ)