Das sind die Favoriten beim Oettinger Triathlon

Für den Triathlon in Oettingen sind keine Nachmeldungen mehr möglich. Um 9 Uhr geht es am Sonntag los.

Der Startschuss zum 35. Oettinger Triathlon fällt an diesem Sonntag. Schon lange vor dem offiziellen Anmeldeschluss waren alle 250 Startplätze vergeben, sodass am Veranstaltungstag auch keine Nachmeldungen mehr möglich sein werden.

Das Starterfeld ist dabei bunt gemischt. Unter den 231 Teilnehmern im Einzelwettbewerb sind neben ambitionierten Amateuren auch Hobbysportler, für die das Ankommen im Ziel im Vordergrund steht. Auch bei den 19 Staffeln ist das Teilnehmerfeld breit aufgestellt. Neben Firmen-, Familien- und Gaudi-Staffeln sind auch Teams mit Leistungssportlern in den jeweiligen Disziplinen am Start.

Triathlon in Oettingen beginnt um 9 Uhr

So gesehen ist am Sonntag wieder viel geboten. Der Startschuss für die erste Gruppe, der auch die meisten schnellen Triathleten angehören, fällt um 9 Uhr, alle acht Minuten geht es dann für eine weitere Startgruppe in die Wörnitz, bis schließlich um 9.24 Uhr die vierte und letzte Gruppe, in der auch alle Staffeln dabei sind, ins Rennen startet. Los geht es mit dem 500 Meter langen Schwimmen im Wörnitzbad. Dabei wird zunächst gegen die Strömung zu einer Wendeboje geschwommen, bevor es schließlich in die Wechselzone geht.

122 Bilder So war der Triathlon in Oettingen Foto: Werner Rensing

Nach dem Wechsel wartet auf die Triathleten, die etwa 25 Kilometer lange Radstrecke. Sie führt zunächst vom Flussfreibad nach Lehmingen. Von dort geht es über Lohe nach Erlbach und nach Hausen zum Wendepunkt. Anschließend fährt man über Niederhofen auf dem gleichen Weg zurück ins Wörnitzbad. Damit die Sicherheit der Sportler während des Wettkampfes gewährleistet ist, sind die Staatsstraße 2221 von Oettingen nach Wassertrüdingen und die Kreisstraße DON 4 Richtung Hausen sowie die Verbindungsstraße nach Niederhofen-Erlbach in Teilabschnitten kurzzeitig gesperrt. Zudem wird im Bereich des Freibades voraussichtlich der Verkehr auf der B466 im Bereich des Freibades umgeleitet.

Sieger oder Siegerin sollte in Oettingen gegen 11 Uhr einlaufen

Der abschließende Fünf-Kilometer-Lauf findet auf einer dreimal zu durchlaufenden flachen Runde statt. Auf jeder Runde geht es einmal durch das Oettinger Bad-Gelände, sodass man die Starter ideal anfeuern kann. Mit dem Eintreffen des Siegers oder der Siegerin ist um etwa 11 Uhr zu rechnen.

Spannend wird es auf jeden Fall, denn mit Timo Schmitz vom TSV Oettingen, der kürzlich in Erlangen auf der Kurzdistanz Dritter wurde und Luis Rühl vom TSV Harburg der zu den besten Triathleten seiner Altersklasse zählt, sind bei den Männern jedenfalls zwei Favoriten auszumachen. Wer sonst noch für den Sieg in Frage kommt, lässt sich schwer voraussagen, denn die Schreinerei-Ott-Trophy, die für die Einlaufschnellsten Jugendlichen (A) bzw. die schnellsten JuniorInnen Geldpreise bis 150 Euro in Aussicht stellt, hat sicher wieder weitere Top-Athleten angelockt. Bei den Damen wird es ebenfalls interessant, denn mit Theresa Griesbach vom LaCarrera TriTeam Rothsee und Lea Büsch (Geb. Schmitz) vom TSV Oettingen stehen jedenfalls die beiden schnellsten Damen des Vorjahres wieder in den Startlöchern.