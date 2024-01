Große Nördlinger Delegation läuft am Brombachsee

Der Silvesterlauf in Pleinfeld ist für die Nördlinger Läufer der Jahresabschluss. Unter besten Bedingungen können die Rieser befreit auflaufen.

Bereits zum 16. Mal hat der Veranstalter „Arriba Göppersdorf“ den Silvesterlauf im mittelfränkischen Pleinfeld am Brombachsee ausgerichtet. Es wurden wieder Läufe für alle Altersklassen und Strecken von 0,4 bis 9 Kilometer angeboten, mit insgesamt fast 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mit von der Partie war eine große Delegation des TSV Nördlingen, die einmal mehr zu überzeugen wusste.

Nach den Kinder- und Jugendläufen schickte Cheforganisator Paul Kerczyinski um 10.40 Uhr die Teilnehmer auf die Walkingstrecke, den Hobbylauf über fünf Kilometer sowie den Hauptlauf über neun Kilometer. Für viele Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen ist dies bereits traditionell der Abschluss des Laufjahres. Bei Temperaturen um fünf Grad siegte beim Hobbylauf über fünf Kilometer mit insgesamt 71 Finishern Martin Gebhard vom Team Optimum in 15:54 Minuten. Schnellste Frau war Vanessa Sturm von der TSG 08 Roth in 18:30 Minuten. Vom TSV Nördlingen nahmen an diesem Lauf Laura Schreiber und Klaus Wurscher teil.

Läufer des TSV Nördlingen sind in Pleinfeld zahlreich vertreten

Auf der wunderschönen, hervorragend präparierten Strecke liefen die 280 Finisher des neun Kilometer langen Hauptlaufes vom Start an der Brombachhalle zuerst durch Wald und Flur nach Ramsberg, dann ein Stück den Brombachsee entlang wieder zurück nach Pleinfeld. Schnellster Läufer war wie im Vorjahr Johannes Weizinger von der TSG 08 Roth in 29:23 Minuten. Erste Frau im Ziel war Lisa Maisch vom KSG Gerlingen in 37:21 Minuten.

Die Ergebnisse der Nördlinger Läuferinnen und Läufer: Steffen Brenner 35:14 Minuten (24. der Gesamtwertung, 7. MHK), Anton Keplinger 39:12 (44. GW, 12. M35), Martin Rommel 39:59 (8. M45), Peter Matzek 41:06 (3. M55), Rudi Ortner 41:32 (6. M55), Karl Oßwald 42:00 (3. M60), Hans Niederhuber 43:28 (1. M65), Regina Mayershofer 44:11 (17. Frau, 4. W40), Martin Osswald 44:31 (15. M50), Rebecca Bosch 45:13 (7. WHK), Sabrina Lawatschka 51:33 (12. W40), Anneliese Zinke (4. W60), Susanne Vierkorn (4. W50), Klaus Joas (15. M60) und Karl Stempfle (15. M60) gemeinsam in 52:36 Minuten, Sabine Stutz 53:51 (5. M50), Sarah Langer 54:38 (5. W35) und Brigitte Radajewski 56:36 (7. W55). Sophia Kepplinger nahm am Jugendlauf über fünf Kilometer teil, Jonah Keplinger am Jugendlauf über 1,8 Kilometer, David Keplinger am Kinderlauf über 0,9 Kilometer. Von der LG Donau-Ries waren neben dem TSV Nördlingen auch noch Läuferinnen und Läufer des TSV Wemding, des SV Mauren, des TSV Oettingen und der LG Warching vertreten. Weitere Ergebnisse sind unter www.arriba-goeppersdorf.de einsehbar.

Arriba-Läufer sind auch im Ries stets mit von der Partie

Der Hauptlauf zählte auch zur mittelfränkischen Laufcupserie, deren Gesamtsiegerehrung im Anschluss stattfand. Alle Läufe waren unter der Leitung von Paul Kerczyinski von der Vorbereitung bis zur abschließenden Siegerehrung in der Brombachhalle hervorragend organisiert. Die Läufer des Veranstalters Arriba Göppersdorf sind bei den Laufveranstaltungen der LG Donau-Ries immer zahlreich vertreten. (AZ)