Laufen

vor 2 Min.

Nördlinger Läufer bestehen bei den Muffigeln

Plus Teilnehmer des TSV Nördlingen liefern starke Zeiten ab bei den Muffigelläufen im schwäbischen Hüttlingen. Ein Rieser wird Erster in der Altersklasse M30.

Die Abteilung Turnen, Leichtathletik und Akrobatik des TSV Hüttlingen hat bereits zum 20. Mal die Hüttlinger Muffigelläufe veranstaltet. Es wurden Läufe für Bambini, Kinder und Jugendliche aller Altersklassen bis hin zum Lauf und "Walk around the Limes" über 6,5, bzw. sieben Kilometer und dem Hauptlauf "Lauf am Kocherknie" über zehn Kilometer angeboten. Alle Strecken wurden per GPS vermessen. Zum dritten Mal zählt der Zehn-Kilometer-Lauf auch zur Wertung der Ostalb-Laufcup-Serie, zu der auch der Ipf-Ries-Halbmarathon gehört. Mit dabei waren auch Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen bzw. der LG Donau-Ries, die den Muffigellauf in sehr guten Zeiten abschlossen.

Nachdem beim Lauf 2019 Dauerregen auf die Läufer eingeprasselt war und 2022 extreme Hitze von 33 Grad geherrscht hatte, hatten es die 452 Athletinnen und Athleten (deutlich mehr als im Vorjahr) aller Läufe dieses Jahr mit sommerlichen Temperaturen von 25 Grad zu tun. Bereits ab 14 Uhr gingen die Kleinsten auf die 780 Meter lange Stadtrunde, gefolgt von den nächstälteren Jahrgängen mit entsprechend längeren Strecken. Somit konnte die Siegerehrung für die Kinder und Jugendlichen noch vor dem Start der Hauptläufe stattfinden. Um 15.45 Uhr folgte dann der Start des Laufs am Limes, um 16 Uhr folgte der Start für den 3. Lauf am Kocherknie mit 193 Finishern. Zehn Minuten später wurden die 6,5-Kilometer-Walker auf die Strecke geschickt. Wegen der großen Hitze wurden von den zahlreich vorhandenen Helfern auch drei Getränkestationen angeboten.

