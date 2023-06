Anmeldeschluss für Nördlinger Stadtlauf naht

Noch bis Sonntag, 25. Juni, sind Voranmeldungen für den Nördlinger Stadtlauf am 8. Juli möglich. Zur Teilnahme sind nicht nur Top-Athleten eingeladen.

Die Organisatoren des Nördlinger Stadtlaufs am 8. Juli erinnern daran, dass sich Firmen, Schulklassen, Vereine und andere Teams aus organisatorischen Gründen nur noch bis Sonntag, 25. Juni, 24 Uhr, vorab anmelden können. Informationen und Anmeldeunterlagen sind auf der Homepage des Veranstalters unter www.noerdlinger-stadtlauf.de abrufbar. Die Registrierung erfolgt ausschließlich online.

Einzelstarter können sich am Veranstaltungstag zuzüglich einer Nachmeldegebühr ab 12.30 Uhr bis 45 Minuten vor dem Start noch anmelden. Kinder, Erwachsene, Einzelläufer, Gruppen und Firmenmannschaften sind eingeladen, am Lauf teilzunehmen. Der Teamgedanke und der Spaß an der Bewegung spielen dabei die zentrale Rolle. Der circa sechs Kilometer lange Hauptlauf führt durch und um die Nördlinger Altstadt. Bei allen Läufen gibt es nur Sieger: sei es das gute Gefühl dabei zu sein, oder die Medaille im Ziel. (AZ)