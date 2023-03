Das gibt es zum Ipf-Ries-Halbmarathon 2023 zu wissen

Ein wahrer "Dauerläufer" kehrt am 6. Mai zurück, wenn der Ipf-Ries-Halbmarathon wieder stattfindet. Bei der Auftaktveranstaltung ist die Vorfreude zu spüren.

Der Heldentat des "Jäckle von Krauthausen" wird zum 14. Mal mit dem Ipf-Ries-Halbmarathon gedacht. Das historische Vorbild lief im Jahr 1634 von Nördlingen nach Bopfingen, um das schwedische Heer um Hilfe in der Schlacht um das belagerte Nördlingen zu bitten. So wie Jäckle sollen am 6. Mai ab 17 Uhr um die 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einer Stadt in die andere laufen, allerdings in diesem Jahr in umgekehrter Richtung.

Seit 2009 wird jährlich von der einen in die andere Stadt ein 21,1 Kilometer langer Halbmarathon gelaufen, die Richtung wechselt dabei jährlich. Organisatoren sind der TSV Nördlingen und der TV Bopfingen, die auf diese Weise eine länderübergreifende Freundschaft pflegen. Als diese 2008 mit den Vorbereitungen für den ersten Lauf begannen, hätten sie "nie gedacht, dass wir so eine Tradition reinbringen", sagt Anneliese Zinke vom TSV Nördlingen bei der Auftaktveranstaltung im Bopfinger Rathaus, die am vergangenen Montagabend stattfand. Das sieht auch ihr Pendant vom TVB, Wolfgang Wagner, so: "Wir sind froh, das wieder fortsetzen zu können."

Rund 200 Helferinnen und Helfer machen den Ipf-Ries-Halbmarathon möglich

Insgesamt 200 Helferinnen und Helfer sind nötig, um den jährlichen Lauf auf die Beine zu stellen. Unterstützung bekommen die Ehrenamtlichen von den Blaulichtorganisationen, den Städten Nördlingen und Bopfingen sowie 23 regionalen Firmen, die das Ereignis zum Teil seit der ersten Auflage sponsern. Entlang der Strecke werden mehrere Bands für Motivation sorgen, in diesem Jahr sogar mehr als bisher. Mit dabei sind Samba-Trommler, Selina Weizmann, die Wemdinger Trommler, die Band Fire Devils, der DJ der Firma Kutzschbach und die Bigband der Rieser Musikschule.

Was die Teilnehmerzahl angeht, seien im ersten Jahr nach Lockerung der Corona-Auflagen bei allen Laufsportveranstaltungen weniger Personen an den Start gegangen, sagte Anneliese Zinke. Man hoffe, dass es in diesem Jahr wieder mehr werden, aktuell lägen die Meldezahlen mit 200 Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf dem Niveau des Vorjahres. 2020 konnte der Lauf wegen der Pandemie nicht stattfinden, 2021 gab es eine virtuelle Version mit circa 500 Teilnehmenden. Vergangenes Jahr waren es nochmals gut über 500.

Staffelwertung wird immer beliebter

Anreize zur Teilnahme gibt es genug, neben den erwähnten Bands wird auch wieder entlang der Strecke für Verpflegung mit Getränken gesorgt, nach dem Zieleinlauf im Reimlinger Tor in Nördlingen gibt es noch Bewirtung im Ochsenzwinger bei Live-Musik von Horst Wiedemann. Für lockere Muskeln nach dem Lauf werden in der Turnhalle an der Augsburger Straße Massagen angeboten.

Wer sich die 21,1 Kilometer nicht ganz zutraut, kann in der Staffel mit zwei Partnern laufen, was laut Zinke auch immer beliebter wird. Sich an die Strecke herantasten kann man bei den Schnupperläufen am 19. März und 16. April, die jeweils um 9 Uhr auf dem Bopfinger Marktplatz starten. Eine Anmeldung dazu ist nicht nötig.

Anmeldungen sind möglich unter www.ipf-ries-halbmarathon.de für aktuell 27 Euro pro Person, ab dem 4. April kostet es 29 Euro. Die Voranmeldung ist bis 24. April möglich, nachmelden kann man sich danach nur noch am Veranstaltungstag selbst in Bopfingen. Alle Voranmelder erhalten ein hochwertiges Funktionsshirt. Für die Planung bitten die Veranstalter möglichst um Voranmeldung.