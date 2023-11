Frauenfelder Wettkampf: Nördlinger absolviert seinen 202. Marathon

Der Nördlinger Rudolf Backof nahm in der Schweiz an einem Militärwettkampf teil, den er trotz einer Schulterverletzung beendete.

Am Marathon in Frauenfeld in der Schweiz hat der Nördlinger Rudolf Backof teilgenommen. Seit 1934 findet der schwere Militärwettkampf über die Marathonstrecke mit 520 Höhenmetern statt. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb bereits zum 87. Mal ausgetragen. Die Teilnehmer:innen laufen im Militärtarnanzug mit Rucksack und Gewehr. Beides muss zusammen mindestens 6,2 Kilogramm schwer sein.

Unter der Anwesenheit vieler Ehrengäste wurde vor dem Lauf auch der Nördlinger Rudolf Backof für die 10. erfolgreiche Teilnahme im vergangenen Jahr geehrt. Backof war in diesem Jahr wieder gut vorbereitet und wollte seinen zweiten Platz in der Seniorenklasse und seine Zeit von 3:53:15 Stunden aus dem letzten Jahr nochmals erreichen. Leider verletzte sich Backof bereits nach 15 Kilometern an der Schulter und erreichte so erst später – aber noch innerhalb des Zeitlimits von 5:48:21 Stunden – das Ziel. Es war der nach eigenen Angaben 202. erfolgreiche Marathon des Nördlingers. (AZ)