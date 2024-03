Laufsport

14:30 Uhr

Für den Ipf-Ries-Halbmarathon 2024 ist (fast) alles bereit

Plus Wie Jäckle von Krauthausen wird dieses Jahr am 11. Mai wieder von Nördlingen nach Bopfingen gelaufen. In einer Sache suchen die Veranstalter noch Unterstützung.

Von Farah Losch

Am 11. Mai 2024 ertönt um 17 Uhr der Startschuss für die 15. Auflage des Ipf-Ries-Halbmarathons. Rund 65 Tage vor Beginn ist bei der Auftaktveranstaltung die Vorfreude spürbar. Dabei geben die Organisatoren Auskunft zu Anmeldung, Teilnahmegebühren und Preisen – und verraten, welcher Stargast schon am Vorabend zu sehen sein wird.

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner hat Organisatoren, Sponsoren und Bürgermeister Trautwein aus Bopfingen in der Bürgerstube des Nördlinger Rathauses willkommen geheißen und die historische Besonderheit des Laufes hervorgehoben. Denn im Jahr 2009 wurde der Lauf anlässlich des 375-jährigen Jubiläums der Heldentat des „Jäckle von Krauthausen“ ins Leben gerufen. In der Schlacht von Nördlingen wurde die Stadt vom kaiserlich-katholischen Heer belagert. Der „Jäckle“ traute sich als Bote durch die feindlichen Heerreihen hindurch, schaffte es in das schwedische Lager bei Bopfingen und bat um Hilfe.

