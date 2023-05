Ipf-Ries-Halbmarathon findet zurück zu alter Stärke

Mit rund 700 Teilnehmern kann die Laufveranstaltung die mageren Corona-Jahre hinter sich lassen. Sieger wird ein alter Bekannter.

Wetter gut, Stimmung bestens, Organisation hervorragend: Der 14. Ipf-Ries-Halbmarathon hat am vergangenen Samstag keine Wünsche offengelassen. Circa 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen die 21,1 Kilometer lange Strecke von Bopfingen nach Nördlingen (oder zumindest einen Teil davon) in Angriff und feierten ein länderübergreifendes Fest des Sports. Die größte Hoffnung der ausrichtenden Vereine TSV Nördlingen und TV Bopfingen hatte sich schon zum Start erfüllt.

„Wir haben so viele Teilnehmer, wie wir uns gewünscht haben“, sagte Wolfgang Wagner vom TV Bopfingen im Zieleinlauf, der sich dieses Jahr wieder beim Reimlinger Tor in Nördlingen befand. In den Vorjahren erlebte die Laufveranstaltung niedrigere Teilnehmerzahlen, das Tief scheint nun überwunden zu sein. Auch sonst hatten die Organisatoren, die mit über 200 Helferinnen und Helfern einmal mehr großen Aufwand betrieben, nichts zu beklagen, die Veranstaltung lief von Anfang bis Ende rund.

Ipf-Ries-Halbmarathon: Zwei Oberbürgermeister schicken die Läufer los

Pünktlich um 17 Uhr fiel der Startschuss auf dem Bopfinger Marktplatz. Bopfingens Oberbürgermeister Gunter Bühler und sein Nördlinger Amtskollege David Wittner schickten die Läufer auf die Reise, die von Bopfingen über Flochberg, Trochtelfingen, Utzmemmingen, Nähermemmingen, Holheim und Kleinerdlingen nach Nördlingen führte – mit einigen Windungen, damit die Halbmarathon-Distanz von 21,1 Kilometern erreicht wurde. Am Streckenrand wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an fünf Getränkestationen mit Getränken und Obst versorgt, dazu motivierte Live-Musik von regionalen Künstlern und Musikgruppen zu Höchstleistungen.

Im Ziel in Nördlingen angekommen wurden die Athleten von Moderator Ingo Glenk am Mikrofon begrüßt, ebenso von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich ab circa 18 Uhr am Reimlinger Tor einfanden und im Laufe des circa zwei Stunden dauernden Zieleinlaufs immer zahlreicher wurden. Als Erster ins Ziel kam einmal mehr Joachim Krauth, angetreten für die Kreissparkasse Ostalb, der in nur 1:10:01 Stunden die Strecke absolvierte. Anfangs sei es sehr gut für ihn gelaufen, sagte er im Ziel, dann sei es aber doch etwas windig geworden, weshalb er seine Vorjahreszeit von 1:08:48 Stunden nicht unterbieten konnte. Schon 2022 war Krauth der Sieger. Dieses Jahr folgten Steffen Krebs (1:16:51 Stunden) und Marco Frickhinger (1:18:17 Stunden) auf den Plätzen zwei und drei, die schnellsten Damen waren Lea Schmitz (1:33:05), Nadine Lichtmaneker (1:33:41) und Leonie Adrian (1:36:15).

Läufer loben die Organisation des Ipf-Ries-Halbmarathons

Doch die Schnellsten sind auch nur ein Teil des Ganzen, der Spaß am Sport steht im Vordergrund. „Die Bedingungen waren super“, sagte Karl-Heinz Kurtz, Zweiter der Altersklasse M55 und insgesamt 13. „Wir waren vor drei Wochen in Hilpoltstein, da hatten wir nicht die Unterstützung wie hier“, lobte er die Organisation und die Stimmung beim Halbmarathon. Und er muss es wissen, denn zusammen mit seinem Kollegen Thomas Braun tritt er für das Team Maprofit Wemding bei sämtlichen Läufen in der Region an.

Die Stimmung entlang der Strecke habe Power gegeben, berichtete auch Ronald Feichtenbeiner vom Ohnhäuser Running Team, der in der Staffel mit seinen Kollegen Wolfgang Friedel und Adrian Schachner antrat. Sie belegten mit 1:38.56 Stunden den dritten Platz unter 15 Staffeln, die schnellste Truppe war TE Connectivity (1:34:32).

Mit toller Stimmung ging es dann auch in den Abend, der im Ochsenzwinger verbracht wurde. Hier sorgte der TSV Nördlingen für Bewirtung und Musiker „Horschd“ für die richtigen Töne zum Ausklang. Das nächste Laufsport-Event in Nördlingen lässt nicht lange auf sich warten: Am 8. Juli findet wieder der Nördlinger Stadtlauf statt.

