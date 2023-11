Laufsport

Kälte und Nebel halten die Läufer in Nördlingen nicht ab

Plus Fast 400 Teilnehmer gehen am Sonntag beim Jedermannslauf in Nördlingen an den Start – trotz ungemütlichem Wetter und "tierischen" Hindernissen.

Der zweite Lauf der diesjährigen Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries hat am Sonntag in Nördlingen stattgefunden. Aufgrund der Baustelle Hallenbad im Nördlinger Sportpark und der Brückenbaustelle am Krankenhaus fand dieses Jahr der Start wie bereits vor zehn Jahren wieder mal in Kleinerdlingen statt. Anmelden konnte man sich im neu renovierten Gemeindezentrum, Start und Ziel war in der Bürgermeister-Schön-Straße, kurz vor der Unterführung der B466.

Nach regnerischem Samstag fielen die Temperaturen am Sonntag früh auf gerade mal noch ein Grad über dem Gefrierpunkt. Beim Start der fast 400 Läuferinnen und Läufer zog plötzlich noch dichter Nebel auf, sodass vom Riespanorama am Adlersberg und auf dem Schönefeld leider nur sehr wenig zu sehen war. Pünktlich um 10 Uhr gab Oberbürgermeister David Wittner den Startschuss für den Hauptlauf über zehn Kilometer, bei dem 271 Frauen und Männer das Ziel erreichten. Trotz der Spuren einer Schafherde auf dem Schönefeld vom Abend davor kamen nur positive Rückmeldungen über die Strecke bei den Organisatoren an. Für den reibungslosen Ablauf sorte der Lauftreff des TSV Nördlingen mit rund 40 Helferinnen und Helfern zusammen mit der Feuerwehr Herkheim.

