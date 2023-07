Laufen bei Freunden: Nördlinger absolvieren Halbmarathon in Olmütz

Eine Delegation aus Nördlingen nimmt am Halbmarathon in der tschechischen Partnerstadt Olmütz teil. Auch ein deutscher Topathlet ist dabei – und gewinnt.

Seit dem Jahr 2008 besteht die Partnerschaft zwischen der tschechischen Stadt Olomouc (zu Deutsch Olmütz) und Nördlingen. 640 Kilometer trennen die beiden Städte voneinander, Olmütz hat 100.000 Einwohner und Nördlingen 21.000. Dennoch besteht ein reger Austausch und eine gelebte Freundschaft zwischen den beiden Städten. Im Rahmen der Runczech-Serie wurde Mitte Juni der Mattoni-Olomouc-Halbmarathon ausgetragen. Traditionsgemäß lädt die Stadt Olmütz hierzu Vertreter ihrer Partnerstädte ein. Sieben Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen, darunter auch Oberbürgermeister David Wittner, folgten dieser Einladung.

Nach einer achtstündigen Anreise wurde die Gruppe am späten Freitagnachmittag herzlich in Empfang genommen. Auf Einladung des Veranstalters Runczech war die Gruppe aus Nördlingen am Abend auch hautnah bei der Vorstellung der Topläufer dabei. Den Läuferinnen und Läufern mit einer Halbmarathonbestzeit von knapp über einer Stunde war das Pro-Athletenfeld vorbehalten, unter anderem dem deutschen Langstreckenläufer Sebastian Hendel. Der 27-jährige gebürtige Vogtländer startet für die LG Braunschweig und gehört mit einer Marathonbestzeit von 2:10:37 Stunden (gelaufen am 9. Oktober 2022) zu den Topläufern in Europa. Der lockere Austausch mit ihm nach dem offiziellen Teil war eine interessante Erfahrung für die Hobbyläufer.

Läufer aus Nördlingen starten im Feld von rund 5000 Startern in Olmütz

Bei idealem Läuferwetter starteten etwa 5000 Läuferinnen und Läufer auf die Halbmarathonstrecke. Start und Ziel befanden sich auf dem Oberen Marktplatz in der Nähe der Dreifaltigkeitssäule. Der Rundkurs führte zunächst in den Smetana-Park und dann in einer Schleife durch die südlichen Stadtbezirke zum Bahnhof und zurück in die Altstadt. Der gesamte Lauf war perfekt organisiert, die Verpflegung auf der Strecke und im Ziel hervorragend, es fehlte an nichts. Belohnt wurden die Starter am Ende auch durch die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer an der Strecke und speziell auf dem letzten Kilometer. Die Begeisterung war hör- und spürbar.

Alle TSV-Läufer kamen gesund und mit bester Laune ins Ziel. Nach dem Lauf wurden die Sportler von der Stadt Olmütz, speziell von Hana Ederova, städtische Mitarbeiterin für den Bereich Partnerstädte, im Rathaus mit Essen und Getränken versorgt. Sieger des Laufs wurde am Ende Sebastian Hendel, der den Halbmarathon in 1:03:55 Stunden absolviert hatte. Schnellste Frau war die Belgierin Hanne Verbruggen (1:12:45). (AZ)

