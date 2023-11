Laufen und Spenden für den guten Zweck am Hahnenkammsee

Beim Lichterlauf rund um den Hechlinger Hahnenkammsee nahmen auch zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus dem Ries teil.

Über 500 Läuferinnen und Läufer haben beim alljährlichen Lichterlauf des Kulturvereines Lunkenberg zum Hechlinger Hahnenkammsee teilgenommen. Läufer, Walker, Familien mit Kinderwagen oder reine Spaziergänger umrundeten den 3,3 Kilometer langen und gut ausgeleuchteten Wanderweg um den See. Ob mit Lampe auf dem Kopf oder per Taschenlampe, mit Laterne oder mit LED-Lichterkette am Kinderwagen und Hund sorgten die Teilnehmer noch für zusätzliche Beleuchtung. Christoph Engelhard von Kulturverein freute sich, dass sich schon vor Einbruch der Dunkelheit sehr viele Läuferinnen und Läufer mit Begleitpersonen aus dem gesamten Landkreis und dem Ries am „Haus am See“ eingefunden hatten.

Spende an Kinderpalliativ-Team

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten nicht nur was für ihre Gesundheit tun, sondern obendrein noch für eine gute Sache spenden. Und das tat die Läuferschar auch heuer wieder kräftig, sodass der Kulturverein erneut dem Kinderpalliativ-Team der Uniklinik Erlangen stolze 4420 Euro überweisen durfte. Das Kinderpalliativ-Team bietet schwerstkranken Kindern und Jugendlichen, die die letzten Stunden ihres Lebens vor sich haben und ihren Familien eine umfassende, auf ihre Bedürfnisse individuell angepasste Betreuung an. (AZ)