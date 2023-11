Laufsport

Nördlinger Jedermannslauf startet in Kleinerdlingen

Der Jedermannslauf in Nördlingen startet und endet dieses Jahr in Kleinerdlingen.

Von Florian Engert

Die Laufserie der LG Donau-Ries geht am Sonntag mit dem zweiten von fünf Läufen in Nördlingen weiter. Start und Ziel sind dieses Jahr nicht am gewohnten Ort.

Kommenden Sonntag, 12. November, findet der zweite Jedermannslauf der diesjährigen Serie der LG Donau-Ries statt. Diese besteht aus fünf Wettkämpfen und zählt zu den ältesten und beliebtesten Laufveranstaltungen in Schwaben. Rund 400 Starterinnen und Starter sind jeweils dabei. Aufgrund der Arbeiten an der Fußgängerbrücke zwischen Rieser Sportpark und Krankenhaus müssen Start und Ziel nach Kleinerdlingen verlegt werden. Dort werden die Läufer um 10 Uhr von der Bgm.-Schön-Str. aus, unmittelbar vor der Unterführung der B466 auf die zehn Kilometer lange Strecke geschickt. Diese führt die über Marienhöhe, Adlersberg, Schönefeld und Herkheim zurück nach Kleinerdlingen und bietet dabei wunderschöne Ausblicke ins Ries und Richtung Ipf. Im Abstand von fünf Minuten danach gehen die Kinder (drei Kilometer) und Walker (sechs Kilometer) auf die Strecke. Anmeldungen sind am Sonntag noch bis 9.40 Uhr im Gemeindezentrum Kleinerdlingen möglich. Lesen Sie dazu auch Laufsport 396 Läufer bilden den Auftakt der Jedermannserie

